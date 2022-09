La manifestazione ha come tema Emozioni collettive: cinque sono quelle scelte come più significative per aiutarci a comprendere meglio il mondo contemporaneo: gentilezza, gratitudine, empatia, fragilità, nostalgia.

Dopo il successo dell’anteprima con i Tiromancino, il Festival inaugura giovedì 29 settembre al Polo M9 con Oscar Farinetti (18.30 – Chiostro M9), fondatore di Eataly, l’imprenditoria come visione di un futuro in armonia tra uomo e natura, in cui i sognatori e i visionari cambieranno le sorti del mondo; Sveva Casati Modignani (19.30 – Auditorium Cesare de Michelis), lo pseudonimo che cela il progetto culturale ideato dalla giornalista e scrittrice Bice Cairati con il marito: scrivere per riannodare i fili della memoria e delle relazioni; Albertino (21.00 – Chiostro M9) icona della musica per la generazione anni ’80 e ’90, il racconto di una vita da “impresario dei sentimenti” sulla cresta delle onde radiofoniche, attraversata dal fil rouge delle emozioni. Albertino sarà anche ospite (ore 20.15 – Foyer M9) della sezione “Viaggi in poltrona” condotta dal direttore di Lonely Planet Italia Angelo Pittro, il racconto delle emozioni legate al tema del viaggio.

Dal 30 settembre al 2 ottobre sono in programma incontri con personalità del mondo della cuiltura, del giornalismo. della scienza e della moda:Aldo Cazzullo Regina Schrecker Juan Gómez Jurado Brunello Cucinelli Claudio FeltrinAntonio Caprarica Edoardo Albinati Stefano Massini Oscar di Montigny Anna Sandri e Silvia Zanardi.

Domenica 2 ottobre saràanche proposto il monologo teatrale “Volevo solo fare il giornalista. La storia di Alessandro Bozzo”, scritto dal vice caporedattore de laRepubblica Lucio Luca e interpretato da Salvo Piparo con le musiche di Michele Piccione. La manifestazione prosegue ,poi, con diversi appuntamenti sino a sabato 29 ottobre. Prevendite e prenotazioni sul sito www.festivalidee.it