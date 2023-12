è scritta, CEO della società di produzione e distribuzione indipendente VIDEOPLUGGER in collaborazione con Luca Vullo.

Triskelion sara’ prodotta da Videoplugger in collaborazione con Dearcán Media in Irlanda del Nord nel Regno Unito ed altre societa’ di produzione in vari paesi che si stanno unendo al progetto.

La docuserie ha appena vinto il fondo sviluppo ILBF dell’agenzia creativa Northern Ireland, ha ricevuto il patrocinio del comune di Cividale del Friuli e l’interesse di canali televisivi pubblici e privati cosi’ come di piattaforme on demand in Italia, in Scozia, in Irlanda, in Bretagna ed in Galizia. Il progetto e’ sostenuto anche dalla rivista canadese Celtic Life International e dalla piattaforma MyCulture.plus e UAM.TV

Tra le locations attualmente oggetto di considerazione, soggette al budget finale di produzione: