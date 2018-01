La brillante commedia Che cosa hai fatto quando eravamo al buio? scritta da Claude Magnier e diretta da Giorgio Caprile, dopo il debutto il 17 luglio scorso al 50° Festival di Borgio Verezzi, continua la sua tournée teatrale.

Che cosa hai fatto quando eravamo al buio? è una commedia degli equivoci, interpretata con pregiata esuberanza da Miriam Mesturino, Alessandro Marrapodi e Giorgio Caprile.

In una casa in campagna, fuori Parigi, l’irrequieta Jacqueline è intenta a organizzare un appuntamento con l’amante, di nascosto dal marito Robert, che la raggiunge nei fine settimana. La donna, per riuscire a dormire, solitamente non conta le gocce dei sonniferi…



Per una serie di sfortunati per lei, ed esilaranti per il pubblico, eventi, metà del bicchiere con i tranquillanti lo ingurgita un estraneo, giunto in quella casa per chiedere soccorso.

I due, inconsapevoli, finiscono a dormire nello stesso letto. Quando Robert arriva, gli equivoci esplodono.

Da questa prima commedia scritta nel 1955 da Magnier (autore anche di Oscar, un fidanzato per due figlie) fu tratto un film con Doris Day nel 1969.

Che cosa hai fatto quando eravamo al buio? è un ottimo lavoro che sa divertire e appassionare il pubblico nei vari intrighi comici per merito del cast, dell’adattamento moderno e, ovviamente, della regia.