Alla Fabbrica del Vedere di Venezia il reportage I sentieri della guerra – In viaggio con Mario Monicelli sui luoghi della Grande Guerra

La mostra “Pericolo di caduta” in corso a Venezia alla Fabbrica del Vedere, un omaggio a Mario Monicelli a cura di Vladislav Shabalin, artista russo dissidente in Unione Sovietica, si chiude sabato 23 marzo con la proiezione speciale, alle ore 16, del reportage di Gloria De Antoni I sentieri della gloria – In viaggio con Mario Monicelli sui luoghi della Grande guerra (2005-2011), mediometraggio prodotto dalla Cineteca del Friuli che documenta il ritorno di Monicelli, nell’estate del 2004, sui luoghi dove aveva girato il suo La grande guerra, premiato col Leone d’oro nel 1959. Seguirà la visita guidata alla mostra: Shabalin illustrerà l’opera, al centro dell’esposizione, che ha dedicato a Monicelli dopo la sua morte – una scultura in pietra e formazioni sedimentarie chiamate “rose del deserto” ispirata all’ultimo film del regista – e attraverso gli scatti di Ivan Marin si ripercorreranno i momenti delle riprese del reportage.

I posti sono limitati, si prega di prenotarsi via mail e di attendere conferma, grazie. archiviocarlomontanaro@gmail.com

La Fabbrica del Vedere,

Calle del Forno, Cannaregio 3857 Venezia

fabbricadelvedere.it

T. 041 5231556

cell. 347 4923009