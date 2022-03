A Venezia, alla Fabbrica del Vedere dell’ Archivio Carlo Montanaro, dal 26 marzo al 7 aprile 2022 una mostra di fotografie e un filmato inedito realizzato nel 2001 dal fotoreporter turco Ahmet Sel per ricordare, a vent’anni dalla morte, il collezionista di arte non ufficiale Leonid Talochkin, uno dei grandi protagonisti della stagione del non conformismo sovietico. Dalla sua vasta collezione – oltre duemila opere, dagli anni ’50 agli anni ’90, che non acquistò ma che gli furono regalate dagli artisti, con i quali aveva un rapporto quotidiano di amicizia e di collaborazione – è nato nel 2000 il Museo “Other Art” presso l’Università Statale di Studi Umanistici di Mosca. Il video di questo personaggio straordinario che ha messo tutta la sua vita al servizio dell’arte è girato fra l’appartamento di Talochkin, ormai svuotato della maggior parte delle opere, e il nuovo Museo. Dopo anni di battaglie per il riconoscimento degli artisti non conformisti e affinché il non conformismo entrasse a pieno titolo nella storia dell’arte, finalmente esisteva un luogo in cui quell’arte potea non solo essere vista ma anche studiata dalle nuove generazioni. Il video è il cuore di una mostra che comprende anche una serie di ritratti d’epoca inediti. Il curatore è l’artista Vladislav Shabalin, che conobbe Talochkin nel 1988 e in più occasioni ha reso omaggio alla sua memoria, dedicandogli anche la mostra “Back in the USSR – Gli eredi dell’arte non ufficiale” allestita all’ex Spazio Mondadori, vicino Piazza San Marco, nel marzo 2009. All’attuale progetto, che prevede l’uscita a breve di una pubblicazione, hanno collaborato Igor Palmin, maestro indiscusso della fotografia in Unione Sovietica, Yulia Lebedeva, curatrice del Museo “Other Art”, Andrea Tessitore della Cineteca del Friuli per il restauro del video, e Stefano Piccini, presidente di Geoworld Italia-USA.

