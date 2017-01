Robert Zemeckis dirige Brad Pitt e Marion Cotillard in un inverosimile film di spionaggio ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale.

Inverosimile perché la coppia protagonista manca totalmente di feeling; insomma scordaiamoci Casablanca o, per volare meno alto con le citazioni, siamo lontani anche da Mr e Mrs Smith (set da colpo di fulmine per Pitt e Angelina Jolie). Inverosimile perché la costruzione storica fa acqua da tutte le parti; senza fare chiassosi spoiler, accenniamo solo alla scena della “prigione francese”. Inverosimile perché ci sono elementi storici e sociologici scritti a casaccio (un amore dichiaratamente e pubblicamente lesbo, nell’esercito britannico di quel tempo?) Allied è un thriller in salsa melò, un miscuglio di romanticismo e atmosfere da sfilata. Max Vatan (Pitt) e Marianne Beauséjour (Cotillard) sono due spie che si incontrano per la prima volta nel Marocco francese. Devono mettere in scena la perfetta coppia di sposi. Il loro obiettivo è assassinare l’ambasciatore tedesco del regime nazista. Tra i due nasce veramente l’amore. Una volta portata a termine la missione, si sposano e vanno a vivere nella Londra sotto i bombardamenti. Lui, un ufficiale canadese dislocato a Londra, continua la sua carriera nell’esercito. Lei, di origine francese, veste comodamente i panni dell’amorevole casalinga. Ma nella già tesa atmosfera della guerra, un sospetto si insidia nella coppia apparentemente perfetta.

Zemeckis sembra un pesce fuor d’acqua a mettere in scena la sceneggiatura di Steven Knight. Allied è un dramma ispirato a una storia vera, ma il cast tecnico sembra interessato a tutto fuorché alla veridicità della narrazione. Zemeckis ha voluto realizzare un film vecchio stile, partendo però da una sceneggiatura traballante che fa perdere ben presto per strada tutto il fascino che ci aspettavamo. E nemmeno Pitt e Cotillard riescono a riequilibrare la storia. La totale mancanza di sensualità non crea nemmeno quel minimo legale di suspense piccante o anche solo qualche brivido sparso qua e là.