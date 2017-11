Venerdì 24 e sabato 25 novembre alle ore 21.00 al Teatro Busan di Mogliano Veneto la Stagione di Prosa 2017-2018 prosegue con Amori sbagliati.

Otello-Desdemona, Ofelia-Amleto da William Shakespeare, una produzione dello stesso Busan in scena con un doppio appuntamento, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Sul palco prendono vita amori violenti, amori sbagliati, donne shakespeariane in preda alle loro disavventure amorose. Dirette da Giuseppe Emiliani, autore anche dei testi, Susanna Costaglione e Giulia Briata danno corpo e voce a una giovane Desdemona, fragile e guerriera, che attende impaziente Otello per trascorrere con lui la sua prima (e forse ultima) notte d’amore.

Donne in amore in una performance originale, visionaria, sospesa tra realtà e immaginazione, in pieno stile shakespeariano. Donne che si raccontano, si svelano. Lo fanno sorprendendoci, perché sono portatrici di un mondo ‘altro’, diverso da quello ufficiale. Queste donne shakespeariane prendono la ribalta, con forza e determinazione: senza timori reverenziali, senza tentennamenti, svelando la loro natura con ironia e ferocia. Donne forti, affascinanti, controverse nella loro bellezza.

Donne in amore: amore passionale, feroce, negato, violento, tragico. Quattro storie tutte al femminile di struggente verità.

Biglietti

18,00 € intero | 16,00 € ridotto

Acquisto e prevendite

Biglietteria Cinema Teatro Busan

via Don Bosco 41, Mogliano Veneto (TV)

lunedì 9.30 – 12.30 e 17.00 – 19.00; giovedì e venerdì 17.00 – 19.00

e 30 minuti prima di ogni proiezione cinematografica

Informazioni

+39 041 5905024 | +39 334 1658994 | gestione.busan@gmail.com