Ha parlato anche veneto la 76a edizione del Festival del Cinema di Cannes, dove è stata ospitata la proiezione speciale di “Anselm” (Das Trauschen der Zeit), il docufilm in 3D del regista tedesco Wim Wenders dedicato alla vita dell’artista Anselm Kiefer, girato, con il sostegno della Veneto Film Commission, anche a Venezia e a Marghera.

Prodotto da Road Movies, “Anselm”, oltre che in Germania e in Francia, è ambientato anche a Marghera e a Palazzo Ducale a Venezia, dove sono state girate alcune scene in occasione della mostra su Kiefer (conclusasi lo scorso gennaio) “Questi scritti, quando verranno bruciati, daranno finalmente un po’ di luce”. Il Veneto è inoltre protagonista anche alla Quinzaine des Réalisateursder: nel cui ambito lunedì 22 maggio è stato proiettato “Il compleanno di Enrico” del regista feltrino Francesco Sossai, prodotto da DFFB (Germania) e KIDAM (Francia). Il corto, in concorso, è stato girato tra Sedico e Belluno, nelle località Roe Basse e Col del Vin.

Sossai aveva già girato in Veneto, nei dintorni di Feltre, il lungometraggio “Altri cannibali”, con il quale ha vinto tra il 2012 e il 2022 numerosi riconoscimenti a Festival internazionali.

Molti anche gli appuntamenti con produttori internazionali per parlare delle possibilità offerte dal Bando della Regione del Veneto a sostegno della produzione audiovisiva. Un incontro specifico è stato organizzato all’italian Pavilion /Salon Marta sabato 20 maggio alla presenza dell’Assessore alla Cultura della Regione del Veneto Cristiano Corazzari, del presidente della Veneto Film Commission Luigi Bacialli e del drettore Jacopo Chessa, in dialogo con Laura Delli Colli.

Tag Festival del Cinema di Cannes Anselm Wim Wenders Veneto Film Commission Quinzaine des Réalisateursder Il Compleanno di Enrico.