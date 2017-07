Aperte le iscrizioni al Corso di Alta Formazione per Attori

Sono aperte le iscrizioni al nuovo triennio 2017-2020 del Corso di Alta Formazione per Attori – Accademia Palcoscenico del Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale. Sulla scorta dell’esperienza acquisita nel corso di 20 anni di attività, l’Accademia Palcoscenico, fondata dal direttore emerito Alberto Terrani, svilupperà il modello triennale introdotto per la prima volta l’anno scorso, strutturato in un biennio formativo e un terzo anno di specializzazione durante il quale gli allievi-attori daranno vita a degli spettacoli veri e propri, muovendo i primi passi nel mondo teatrale professionale.

Il Corso è un progetto didattico indirizzato alla scoperta e allo sviluppo della personalità artistica di ciascun allievo, attraverso la conoscenza dei linguaggi dello spettacolo, l’analisi critica, l’affinarsi dell’immaginario teatrale e della padronanza dei diversi mezzi espressivi. Valori aggiunti, un pool di insegnanti qualificati e di alto livello e un modello di alta formazione in grado di garantire la pluralità di visioni e di approcci all’arte scenica, in linea con gli indirizzi e le finalità che saranno fissate nel progetto triennale 2018/2020 dello stesso Teatro Stabile del Veneto.

In avvio a novembre 2017, saranno ammessi fino a un numero massimo di 20 allievi, che potranno essere ridotti a 10/12 per la partecipazione all’ultimo anno di perfezionamento. I migliori saranno poi scritturati nelle produzioni del Teatro Stabile del Veneto.

Aperte ai giovani dai 18 ai 28 anni, le lezioni del Corso si terranno come di consueto al Teatro Verdi di Padova. I candidati, che devono aver adempiuto all’obbligo scolastico e una buona conoscenza della lingua italiana, saranno selezionati a partire dal 9 ottobre attraverso un provino.

La domanda di iscrizione alla selezione dovrà essere inviata entro le ore 12.00 del 25 settembre 2017. Il bando e il modulo per l’iscrizione sono disponibili sul sito www.teatrostabileveneto.it