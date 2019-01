Un fumettone muscoloso e ambientalista per iniziare in modo spensierato il 2019. Esce in Italia il 1 gennaio Aquaman, non originale (prende inevitabilmente spunto da tanti film del genere, Marvel soprattutto) e un po’ caotico, ma siamo ancora nel periodo natalizio e il sorriso sornione di Jason Momoa fanno passare tutto.



Apparso al cinema in Batman vs Superman (2016), si presenta ora in un film tutto suo diretto da James Wan e che al momento, nel Mondo, ha battuto Il Ritorno di Mary Poppins.

Presentato ai lettori di fumetti nel 1941, la storia raccontata nel film, scritta da Wan e dal produttore esecutivo Geoff Johns, è stata ampiamente ispirata dai fumetti di Aquaman di John in The New 52, una serie del 2011 nella quale la DC ha lanciato nuovamente la sua linea sul supereroe.

Figlio (illegittimo) di Atlanna (Nicole Kidman), erede al trono di Atlantide in fuga da un matrimonio combinato, e di un guardiano del faro (Temuera Morrison), Arthur/Aquaman scopre da bambino di possedere diverse abilità sovrumane: respira sott’acqua, nuota a velocità supersonica, riesce a scendere a profondità impressionanti rendendolo quasi invulnerabile e, sì, “parla ai pesci” comunicando telepaticamente con la vita sottomarina.

Cresciuto dal padre (nel frattempo Atlanna era tornata negli abissi marini sacrificando l’amore per la sua famiglia) e addestrato dal consigliere reale Vulko (Willem Dafoe), Arthur mantiene un legame con la terra e con il mare, di cui si fa difensore.

Quando il fratellastro Orm (Patrick Wilson), attuale Re di Atlantide, dichiara guerra alla Terra (i mezzi non sono opportuni, ma sui motivi di odio nei confronti della popolazione umana che ha inquinato i mari e intossicato le creature acquatiche, non possiamo che dargli ragione) Aquaman dovrà tirare fuori tutta la sua grinta per evitare che la superficie venga inondata e conquistata. Con l’aiuto della principessa Mera (Amber Heard), Aquaman andrà alla ricerca del Tridente di Atlan – una sorta di spada nella roccia, che solo il legittimo erede al trono di Atlantide riuscirà ad estrarre – per porre fine alla guerra e unire il regno marino con quello terrestre.

Tra mitologia elaborata, dialoghi elementari, scene d’azione e moti ondosi, intrighi, vendette, lotte testosteroniche tra fratellastri, flashback arbitrari (per ricapitolare come Arthur sia diventato Aquaman), costumi di scena che lasciano perplessi per il poco fascino e mancanza di maestosità, il film diverte grazie e solo grazie alla presenza tribal-impotente di Jason Momoa.

Va preso per quel che è: un fumetto dentro un fumetto, sbruffone e imperfetto. La sua stravaganza talvolta ridicola fa ridere. Astenersi i pignoli.