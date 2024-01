Arlecchino muto per spavento, in tournée in Italia e all’estero

Riparte da Vicenza la tournée di Arlecchino muto per spavento, lo spettacolo di Stivalaccio Teatro che è valso alla compagnia vicentina il prestigioso premio Associazione Nazionale Critici del Teatro 2023 per l’apporto professionale e creativo nella riscrittura di grandi classici secondo le modalità della Commedia dell’Arte. L’ appuntamento è per mercoledì 17 gennaio alle ore 21.00 al Teatro San Marco.

Dopo il debutto vicentino Stivalaccio Teatro sarà nei più importanti teatri italiani dall’8 al 13 febbraio al Teatro Goldoni di Venezia per la chiusura del Carnevale , poi al Teatro Duse di Genova, il 26 marzo al Theatre Hebertot di Parigi e a maggio al Teatro Menotti di Milano. Il tour si concluderà infine con le date tra martedì 7 e domenica 12 maggio al Teatro Menotti di Milano. In scena Sara Allevi, Marie Coutance, Matteo Cremon, Anna De Franceschi, Michele Mori, Stefano Rota, Pierdomenico Simone, Maria Luisa Zaltron e Marco Zoppello che firma anche il soggetto originale e la regia.

Arlecchino muto per spavento vede in scena nove interpreti riportare in vita uno dei canovacci più rappresentati nella Parigi dei primi del ‘700, proponendolo per la prima volta in chiave moderna. Nel 1716, dopo una lunga assenza dei comici italiani da Parigi Luigi Riccoboni in arte Lelio, capocomico della troupe, si circonda dei migliori interpreti dello stivale tra cui, per la prima volta in Francia, l’Arlecchino vicentino Tommaso Visentini, che però non parlava la lingua francese.. Ed è qui che emerge il genio di Riccoboni nell’inventare un originale canovaccio dove il servo bergamasco diviene muto…per spavento!

La trama è quella “classica” della Commedia dell’Arte, con un amore contrastato e i lazzi e le improvvisazioni lasciate ai personaggi e alle maschere che portano in scena.

Lo spettacolo di Stivalaccio Teatro è coprodotto del Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale, Teatro Stabile di Bolzano e Teatro Stabile di Verona e sostenuto da Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza e Fondazione Teatro Civico di Schio.

