Arlecchino?, Pennacchi diretto da Baliani in tournée

Arlecchino? è il nuovo spettacolo di Marco Baliani, protagonista Andrea Pennacchi, che debutta è il 27 gennaio alle 21 al Teatro Sociale di Cittadella (Pd), dove si sono svolte le prove e la messa in scena è stata allestita. Liberamente tratto da Arlecchino servitore di due padroni di Carlo Goldoni, lo spettacolo,dedicato a Pierluca Donin, il direttore del circuito Arteven scomparso nell’agosto scorso, è una coproduzione de Gli Ipocriti Melina Balsamo diretta da Pierfrancesco Favino e Teatro Stabile Veneto Teatro Nazionale diretto da Filippo Dini. Questo “Arlecchino?” segna a distanza di 12 anni dall’ultimo spettacolo (“Il ventaglio” diretto da Damiano Michieletto) la ripresa di una collaborazione fra lo Stabile del Veneto e il circuito Arteven per la valorizzazione i testi del repertorio e della tradizione veneti, assieme a quelli partenopei le due grandi scuole del teatro italiano.<< L’Arlecchino che Andrea Pennacchi porta in scena cerca in tutti i modi di essere all’altezza del ruolo, ma non ne azzecca una, è goffo, sovrappeso, del tutto improbabile, ma è in buona compagnia: gli altri attori non sono infatti meno debordanti, fuori orario, catastroficamente inadeguati di lui – scrive in una nota Il regista Marco Baliani – Eppure tutti questi sbandamenti, queste uscite di scena e fughe dal copione, che sono anche uscite nella contemporaneità dell’oggi, stanno rifacendo il miracolo della grande commedia goldoniana, in una forma non prevista, una commedia dirompente, straniante, che ricostruisce la tradizione dopo averla intelligentemente tradita. Ed ecco allora che ne esce un Arlecchino mai visto che riunisce frammenti di cabaret, burlesque, avanspettacolo, commedia, dramma, che inanellando via via pezzi di memoria della storia del teatro.>>. Le musiche sono di Giorgio Gobbo, le scene di Carlo Sala , il testo è stato messo a punto durante le prove con la collaborazione di Maria Celeste Carobene, Accanto a Pennacchi sono interpreti di “Arlecchino?” Marco Artusi, Federica Girardello, Miguel Gobbo Diaz, Margherita Mannino, Valerio Mazzucato, e Anna Tringali.

Dopo il debutto di Cittadella “Arlecchino?” sarà in Veneto dal 14 al 18 febbraio al Teatro Verdi di Padova, dal 5 al 10 marzo al Teatro Toniolo di Mestre, il 13 e 14 marzo al Teatro Comunale di Vicenza, il 17 marzo al Teatro Tullio Serafin di Cavarzere, il 19 marzo al Teatro Comunale Ballarin di Lendinara e dal 21 al 24 marzo al Teatro Del Monaco di Treviso.

Lo spettacolo andrà in scena anche ad Arezzo, Santa Croce sull’Arno, Pontedera, Firenze, Roma e Ancona.