Arriva il libro “Teritoria”, la prima guida dell’ospitalità impegnata

Teritoria, community che riunisce albergatori e ristoratori dal 1975 in Europa, presenta la sua nuova identità, che è molto più di un cambio di nome, è una vera missione: inventare un turismo che faccia amare il mondo.

Un naming evocativo che racchiude un messaggio preciso

Teritoria come: Terra, di cui ci si vuole prendere cura, e Territorio, dove sono radicate le ‘maison’ degli affiliati e la storia che le contraddistingue. Con la A finale si vuole rimarcare l’Attenzione verso gli altri, alle risorse e al mondo. E sempre con un tocco di curiosità, elemento essenziale per reinventare il viaggio.

La ragion d’essere

Teritoria si assume il compito di aiutare i suoi membri a promuovere pratiche virtuose presso i propri collaboratori e partner, accompagnando i viaggiatori verso scoperte sostenibili. E istituisce un manifesto: affinché il viaggio sia sempre fonte di stupore, affinché il turismo valorizzi i territori e le culture, affinché l’ospitalità lasci il segno nei nostri cuori ma non sul pianeta, e il viaggio lasci ricordi indimenticabili, ma nessuna traccia indelebile.

Impegni concreti e comprovati

Teritoria è una société à mission, forma giuridica francese che identifica una società con specifici obiettivi sociali e ambientali. Sostenibilità ambientale e sociale, promuovere i territori e il know-how, preservare la biodiversità, rappresentano infatti la base comune di impegni condivisi della community. Teritoria s’impegna a condurre il settore dell’ospitalità verso una maggiore sostenibilità e ha messo a punto servizi e strumenti ad hoc per i suoi membri, disponibili anche per chi non fa parte della community. Il primo ad essere stato lanciato è ‘clorofil’, un calcolatore dell’impronta di carbonio studiato appositamente per il settore alberghiero e della ristorazione, seguito poi da Peace & Work: il primo riconoscimento pensato per distinguere gli hotel e i ristoranti che si impegnano per migliorare la qualità di vita sul posto di lavoro dei propri dipendenti. Per contribuire a preservare la biodiversità, Teritoria, a nome di tutti i suoi membri e con il loro sostegno, ha già avviato in Francia un progetto di finanziamento in collaborazione con un ente agroforestale, mentre in Italia un progetto simile è in fase di definizione.

Guida 2024 e focus sull’Italia

La community di Teritoria è rappresentata da 430 maison tra hotel e ristoranti, suddivisi in 9 Paesi, primi fra tutti la Francia con 325 indirizzi, seguita poi dall’Italia con 92. “Teritoria afferma la sua presenza in Europa con una dimensione numerica che ci permette di offrire esperienze diverse e di promuovere un turismo che ci rispecchi”, puntualizza Carole Pourchet, Direttrice Generale di Teritoria.

Nella nuova edizione della Guida, che riconferma il suo color distintivo ‘arancio’, è possibile visionare 87 indirizzi di ristoratori e albergatori italiani, presenti da nord a sud, e tra questi spiccano ben 12 novità: due ristoranti di pregio a Milano come Sine by Di Pinto, l’insegna dello chef Roberto di Pinto, e Viva Viviana Varese dell’omonima chef, al secondo piano di Eataly Smeraldo e premiato con una stella Michelin. Le proposte sul lago di Garda si ampliano con il ristorante gourmet QB Duepuntozero a Salò, dello chef-patron Alberto Bertani e della moglie Irene Agliardi; in Emilia-Romagna, vicino a Balze, debutta il Relais Monastero di Sant’Alberico, un ex monastero convertito in hotel con un ristorante che mette in primo piano la sostenibilità. Nella campagna veronese, a Romagnano di Grezzana, si trova Villa Balis Crema, una dimora padronale del VI secolo, accuratamente ristrutturata, in 10 ettari di parco coltivato a ulivi e vigneti. Nel Lazio, alle porte di Roma sono ben tre le nuove destinazioni: Al Piglio, nel comune di Piglio, una maison di charme con 6 suite tra vigneti e ulivi storici; il ristorante Sintesi, nel borgo di Ariccia, guidato dalla giovane chef Sara Scarsella con Matteo Compagnucci, premiati con una stella Michelin per una cucina dal gusto essenziale e ricercato; il ristorante La Parolina a Trevinano, vicino a Viterbo, della chef Iside de Cesare e Romano Gordini, un indirizzo ‘stellato’ ideale per i buongustai alla ricerca di una cucina eco-responsabile. Più a sud due boutique hotel di charme: a Napoli, nel quartiere Chiaia, il Metro900 Boutique Hotel, all’interno di un palazzo storico annesso alla stazione di Mergellina, e in Puglia, nel cuore di Nardò, Palazzo Tafuri, un’antica residenza che ben conserva il suo carattere autentico. Si trova invece sulle dolci colline dell’Irpinia, tra Avellino e Salerno, Borgo San Gregorio, immerso nella tenuta della rinomata cantina Feudi di San Gregorio, per un soggiorno di relax e per imperdibili wine tasting. Infine, la Sicilia diventa sempre più meta gourmet grazie alla proposta dello chef Accursio Craparo al ristorante Accursio, a Modica, premiato con una stella Michelin per una cucina che elogia le eccellenze locali.

Ma le novità continuano anche ‘fuori guida’, con l’ingresso di altre 4 maison in Italia che vanno così da arricchire la selezione dei ristoranti e hotel di Teritoria.

Ristorante Lino a Pavia

Un ambiente dal design elegante e contemporaneo che rispecchia la filosofia dei due chef Andrea Ribaldone e Valerio Tafuri, premiati nella Guida Michelin con una stella. L’unione delle loro expertises e dei loro guizzi creativi si traduce in un’alchimia che unisce innovazione e tradizione, dando vita a piatti realizzati con ingredienti di altissima qualità e meticolosamente selezionati in base alla stagione.

Palazzo Gentilcore a Castellabate, nel Cilento

Il Boutique Hotel Palazzo Gentilcore è una celebrazione vivente di arte, storia e cultura. Dipinti provenienti da collezioni private, mobili di famiglia, souvenir di viaggio e anche oggetti di design creati da artigiani e aziende locali testimoniano il forte legame con il territorio. Oltre alle 13 eleganti camere, all’interno del palazzo si trova il ristorante “Pancrazio locanda cilentana” dove è possibile gustare la vera tradizione culinaria del Cilento.

Albergo Dipinto – Bacco Furore a Furore, in Costiera Amalfitana

Arroccato sulle colline di Furore, Albergo Dipinto – Bacco Furore si caratterizza per essere un albergo diffuso a conduzione familiare con una storia che risale al 1930. Oltre alla splendida vista sulla Costiera Amalfitana, che si può godere dalle camere e dalla grande terrazza panoramica, vanta un ristorante gourmet, Hostaria Bacco, guidato dalla chef Erminia Cuomo, vera custode della tradizione culinaria della famiglia Ferraioli, con piatti che sono un sincero omaggio alla regione.

Villa San Martino a Martina Franca, in Puglia

Nel cuore della Valle d’Itria, a soli 2 km dal centro di Martina Franca, ecco una masseria dell’800, in cui si respira un’atmosfera senza tempo. Il connubio tra passato e presente è il fil rouge dell’estetica di Villa San Martino. Le 21 camere sono frutto di una scelta di colori e materiali naturali propri della tradizione pugliese. La proposta di ristorazione spazia dal fine dining alla cucina rurale e si distingue per la genuinità e ricercatezza dei prodotti.

La guida è disponibile gratuitamente presso tutte le strutture Teritoria. Accedendo al sito web www.teritoria.com è possibile consultare la selezione e restare sempre aggiornati su iniziative e destinazioni da visitare. Inoltre, nella sezione boutique si potrà scoprire la nuova gamma regali: 4 cofanetti e 5 differenti carte a tema, ideali per festeggiare le ricorrenze più importanti.

TERITORIA

Presieduta da Alain Ducasse, la community di Teritoria – che fa seguito a les Collectionneurs – riunisce ristoratori, albergatori e viaggiatori impegnati in un’ospitalità autentica e sostenibile, al servizio della vita. Animati da un senso di condivisione e dalla passione per la propria regione, gli oltre 430 indirizzi di Teritoria condividono la stessa missione: inventare un turismo che faccia amare il mondo.