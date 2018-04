Assolutamente contro tendenza, il liceo scientifico Manzoni ha un bassissimo numero di promossi all’esame di maturità, il 12%. Il provveditore interviene, situazione inaccettabile dice, per l’anno successivo l’obiettivo deve essere il 50% di promossi, altrimenti la scuola chiude; e per fare ciò impone un cambio di docenti. Alla quinta classe viene destinato un gruppo di professori provenienti da una lista nera: ai peggiori studenti i peggiori professori. Il primo giorno di scuola arrivano tutti insieme, avanzando a rallenty come in Mucchio Selvaggio, e per un attimo strappano qualche risata; ma poi tutto si sgonfia perché reggere la durata di un film non è possibile. Tutto troppo scontato, ripetitivo; e anche il professore di chimica (Maurizio Nichetti), che per un poco ci riporta al delizioso omino di Ratataplan, non riesce ad accompagnarci con letizia sino alla fine.

Remake di una commedia francese, Les profs (disponibile su YouTube), il film di Ivan Silvestrini è un rifacimento che per nutrirsi non ha utilizzato gli ampi spunti offerti dalla realtà scolastica italiana. Manca di un pizzico di critica in chiave comica, manca di un capitolo sulle rocambolesche armi messe in campo per organizzare l’alternanza scuola-lavoro. Eppure basterebbe trovarsi a cena con genitori e figli, con amici docenti, per avere una variegata comicità, da qualsiasi parte la si veda.

E invece no, Arrivano i Prof è la costruzione di una situazione irreale, troppo irreale, ma per nulla ideale, con un gruppo di studenti davvero poco interessanti e con al centro il cast comico dei prof che tutto dovrebbe sorreggere; ma il tempo è poco amico, caratterizzazioni e battute si sciolgono come neve al sole.