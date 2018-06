L’edizione 2018 di Art|Basel in Basel, che si svolge a Messe Basel dal 14 giugno al 17 giugno 2018, vede la partecipazione di 290 gallerie, provenienti da 35 Paesi tra Europa, Nord e Sud America, Asia e Africa, che presentano opere moderne e contemporanee di circa 4000 artisti.

La mostra accoglie inoltre 16 gallerie che si uniscono alla fiera per la prima volta, ringiovanendo ulteriormente la manifestazione e offrendo in questo modo alle gallerie più giovani l’opportunità di presentare il loro programma accanto ai principali espositori internazionali. I punti salienti dell’edizione di quest’anno includono progetti ambiziosi di artisti storici ed emergenti nella sezione Feature and Statements.

Galleries, il settore cardine e più ambito della fiera, che vede una frequenza di ritorno del 99%, può vantare quest’anno dieci gallerie che partecipano per la prima volta; questo riflette nel concreto gli sforzi degli organizzatori di Art Basel per portare costantemente gallerie più giovani e moderne nel settore principale della fiera.

Edition presenta 14 leader mondiali nel campo delle stampe e delle opere a stampa, tra le quali Brooke Alexander, Inc. e Niels Borch Jensen Gallery and Editions. Oltre alla presentazione dello stand, Alan Cristea Gallery è stata selezionata per presentare “Land 0 ̊ – 135 ̊ e Sea 0 ̊ – 135 ̊ ‘(2009) di Jan Dibbets (1941) sulla parete Spotlight di fronte al Rundhof, che fa parte del settore Edition.

Feature quest’anno vanta una selezione particolarmente ambiziosa di 31 progetti accuratamente curati di artisti storici e contemporanei. La galleria di Richard Saltoun presenta sei opere chiave dell’artista inglese Helen Chadwick (nata nel 1953 – 1996), la cui pratica che è un incrocio tra arte concettuale-performativa e pensiero femminista, ha catturato lo spirito del tempo britannico negli anni ’80. . La Galleria Lorcan O’Neill Roma mette in mostra opere inedite di Rachel Whiteread (1963), tra cui cinque iconiche sculture “Bookshelf” che incarnano la sua profonda esplorazione della memoria e sono associate alle sue opere fondamentali: “House” (1993) e ‘Memoriale dell’Olocausto di Vienna’ (2000).

Monica De Cardenas presenta due importanti lavori di taglio di Alex Katz (1927), dalla fine degli anni ’50. Hamiltons espone una vasta selezione di fotografie rare e inedite di Irving Penn (1917 – 2009), che furono catturate tra la fine degli anni ’30 e l’inizio degli anni ’40 a New York e nel Sud America. Altri punti salienti includono tre opere significative di Gilberto Zorio (1944), un esponente fondamentale del movimento Arte Povera, che è esposto nelle Galerie Pietro Spartà, mentre Chert Lüdde mostra due grandi sculture gonfiabili di Franco Mazzucchelli (1939).

Il settore Statements presenta 18 interessanti progetti solisti di artisti emergenti. Diversi progetti affrontano questioni socio-politiche: Deborah Schamoni presenta un’installazione di Flaka Haliti (1982), che ospita un robot composto da oggetti trovati dai campi militari KFOR in Kosovo; Antoine Levi presenta “Ark” di Alina Chaiderov (1984), una metafora del viaggio di esilio dell’artista dalla sua terra natale dalla Russia alla Svezia nel 1990; mor charpentier presenta un nuovo lavoro di Lawrence Abu Hamdan (1985), composto da un’installazione video e una pittura “acustica” con riprese visive interattive e registrazioni audio realizzate al confine israelo-siriano nelle alture del Golan; JTT dedica il proprio stand ad una grande installazione a base di carne di Doreen Garner, riferendosi a esperimenti medici su donne nere asservite negli Stati Uniti a metà del 1800; Experimenter presenta una serie di nuove sculture di Rathin Barman (1981), che lavora con forme architettoniche per esplorare la storia dei migranti a Kolkata.

La fiera di quest’anno introduce un nuovo sito per il settore Unlimited, che si tiene per la prima volta al piano superiore del padiglione 1. Unlimited, la piattaforma unica di Art Basel per progetti che superano i limiti di uno stand tradizionale per l’arte, è curata per il settimo anno di Gianni Jetzer, Curator-at-Large presso l’Hirshhorn Museum e Sculpture Garden a Washington DC.

Parcours, un settore che presenta sculture site specific, interventi e performance di noti artisti internazionali e talenti emergenti, presentati dalle gallerie di Art Basel, torna per la sua nona edizione nella città vecchia di Basilea, ed è curato per la terza volta da Samuel Leuenberger , fondatore dello spazio espositivo senza scopo di lucro SALTS a Birsfelden, in Svizzera.

Conversations, il programma di tavole rotonde che accompagna le presentazioni delle gallerie a Basilea, offre al pubblico accesso a informazioni di prima mano sul mondo dell’arte internazionale.

I musei di Basilea e dintorni ancora una volta presentano importanti mostre durante l’Art Basel. Lo Schaulager propone ‘Bruce Nauman: Disappearing Acts’, la prima retrospettiva completa dell’artista in oltre due decenni. La Fondation Beyeler dedica la sua importante mostra estiva ad Alberto Giacometti e Francis Bacon. Inoltre, sempre la Fondation Beyeler presenta una monumentale installazione pubblica “GaiaMotherTree” dell’artista brasiliano Ernesto Neto alla stazione principale di Zurigo. Il Kunstmuseum Basel, sede di una delle più antiche collezioni d’arte municipale del mondo, introduce “Theaster Gates: The Black Madonna”, un’esplorazione del culto della Madonna Nera e del suo significato sia nella storia della religione che nel suo tenore estetico e metaforico. Questo è presentato a fianco della prima mostra personale in Europa delle opere del pittore americano Sam Gilliam dal titolo ‘The Music of Colour’. Inoltre, Martha Rosler e Hito Steyerl risponderanno alle preoccupazioni sugli sviluppi politici del nostro tempo in “Giochi di guerra”, mentre la retrospettiva delle opere su carta di Maria Lassnig cerca di esplorare le sfumature della percezione del proprio corpo in “Dialoghi”. Kunsthalle Basel presenta mostre personali dell’artista Luke Willis Thompson e dell’artista tedesca Raphaela Vogel. Kunsthaus Baselland propone tre mostre parallele a livello internazionale di artisti femminili di fama: Naama Tsabar, Rochelle Feinstein e Rosella Biscotti. Il museo Tinguely presenta ‘Troppo presto per il panico’, un gabinetto di curiosità degli artisti svizzeri Gerda Steiner e Jörg Lenzlinger, così come la serie fotografica di Trace di Gauri Gill per la quale l’artista ha lavorato a stretto contatto con le comunità del deserto marginalizzate nel Rajasthan occidentale. Al Vitra Design Museum, sono esposte le fotografie di architettura di Bas Princen, accanto a “Night Fever”. Designing Club Culture 1960 – Today ‘.