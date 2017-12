La sedicesima edizione di Art Basel Miami Beach ha ospitato 268 gallerie all’interno di una planimetria e architettura espositiva completamente rinnovata. Art Basel, il cui Lead Partner è stato come abitualmente UBS, si è tenuta dal 7 dicembre al 10 dicembre 2017 presso il Miami Beach Convention Center. Provenienti da 32 Paesi dal Nord e Sud America, Europa, Asia, Medio Oriente e Africa, gli espositori hanno presentato opere d’arte che spaziano da capolavori moderni o progetti storici, a nuove opere di artisti affermati o emergenti.

La mostra di quest’anno ha offerto maggiori servizi grazie al rinnovamento del Miami Convention Center (MBCC). Il 2017 è un anno importante per la scena culturale di Miami, grazie alla riapertura del museo The Bass dopo una ristrutturazione su larga scala, e dell’Institute of Contemporary Art di Miami (ICA Miami), che ha inaugurato il suo nuovo edificio nel cuore del Miami Design District.

Il Miami Convention Center, la struttura che ospita Art Basel fin dalla sua prima edizione a Miami Beach nel 2002, è ora nella seconda fase di un importante ammodernamento, che è iniziato alla fine del 2015. Con la conclusione definitiva dei lavori per il 2018 si avranno sale espositive modernizzate, con attrezzature all’avanguardia per espositori e visitatori. Come risultato dei lavori in corso, la mostra 2017 ha goduto di un layout completamente ridisegnato da Tom Postma Design, con un 10% in più di spazio espositivo, che si è tradotto in stand, corridoi e aree lounge più ampie.

Giunta al suo sedicesimo anno, Art Basel Miami Beach si conferma come la principale mostra d’arte contemporanea nelle Americhe, con oltre la metà delle gallerie partecipanti che hanno gallerie nella regione.

Accanto ad un nutrito elenco di espositori già presenti nelle passate edizione, l’edizione 2017 ha compreso 20 gallerie che hanno partecipato per la prima volta all’esposizione di Miami Beach. Nove sono stati i nuovi partecipanti provenienti dal Nord e Sud America, tra cui Anat Ebgi da Los Angeles; Chapter NY, David Lewis Gallery eTyler Rollins Fine Art di New York; Inman Gallery da Houston; Patron da Chicago; Galeria Jaqueline Martins e Ricardo Camargo Galeria da São Paulo; eIsla Flotante da Buenos Aires.

Gli 11 nuovi espositori provenienti da Europa e Asia sono stati invece: A arte Invernizzi di Milan; Applicat-Prazan e Ceysson & Bénétière da Paris; Dépendance di Brussels; Múrias Centeno da Lisbona; Hales Gallery, Offer Waterman e Richard Saltoun Gallery da London; Antenna Space da Shanghai; e Takuro Someya Contemporary Art e Taro Nasu di Tokyo.

Il settore Galleries ha ospitato presentazioni di opere di pittura, scultura, disegno ed installazione di fotografia e video, presentate da 198 delle principali gallerie del mondo. Quest’anno, oltre ad un lungo elenco di partecipanti già presenti negli scorsi anni, è stato affiancato da 10 gallerie che hanno precedentemente partecipato ai settori Nova, Positions o Survey. Il settore Edition ha presentato 11 leader mondiali nel campo delle stampe e delle editioned works: la galleria Alan Cristea, la Crown Point Press, la Gemini G.E.L. LLC, Sabine Knust, Carolina Nitsch, Pace Stampe, Paragon, Polígrafa Obra Gràfica, STPI, Two Palms e ULAE.

Positions ha consentito a curatori, critici, collezionisti e visitatori di scoprire nuovi talenti da tutto il mondo, fornendo una piattaforma per le gallerie per presentare un progetto importante di un singolo artista. Quest’anno, il settore è stato caratterizzato da 14 cabine individuali. In Antenna Space, Xu Qu (1978) ha mostrato una nuova serie di sculture in ceramica e stampe tipografiche che esaminano come le attività religiose abbiano influenzato la società cinese. La ceramica sarà anche visibile in un’installazione di Carl Mannov (1990) alla Christian Andersen.

Arredondo \ Arozarena ha mostrato una performance quotidiana di Israel Martínez (1979). Adam Gordon (1986) ha trasformato lo stand del Chapter NY in un’installazione performativa: un documento che descrive vagamente la performance ha attirato i visitatori nell’identificazione di una donna anonima che vaga per la fiera in prossimità dello stand per tutta la durata dello spettacolo. Jibade-Khalil Huffman (1981) ha presentato un nuovo corpo di lavoro che si concentra sulla figura maschile di colore nella storia dell’arte, nel cinema e nella letteratura, mentre Jamal Cyrus (1973) ha esplorato la politica culturale del Black American e il movimento per i diritti civili degli anni ’60 e ’70 alla Inman Gallery. Jill Mulleady (1980) ha trattato lo stand di Freedman Fitzpatrick come palcoscenico per un dramma sociale attraverso una serie di sei nuovi dipinti che creano una messa in scena. Inoltre, Patron ha presentato sculture, opere murarie e un murale di grandi dimensioni di Harold Mendez (1977), e lo stand di Galeria Marilia Razuk un’estensione dello studio di Rodrigo Bueno (1967). Dan Herschlein (1989) ha presentato un gruppo di sculture che insieme creano un misterioso interno domestico presso la JTT, mentre Nicolas Ceccaldi (1983) ha sviluppato il suo interesse ad analizzare la religione come un fenomeno sociale contemporaneo attraverso nuovi dipinti. I punti salienti del settore includono anche un collage di dipinti monocromi di Mariela Scafati (1973) all’Isla Flotante; una configurazione di nuove opere che interrompono il confine tra il mondo domestico e quello naturale di A.K. Burns (1975) alla Callicoon Fine Arts; e dipinti figurativi di Koichi Enomoto (1977) alla Taro Nasu.

Nova ha offerto alle gallerie una piattaforma per presentare i nuovi lavori di un massimo di tre artisti, e quest’anno ha ospitato 29 espositori. I primi hanno incluso: Dépendance con disegni, scultura, pittura e film di Ed Atkins (1982), Gillian Carnegie (1971) e Peter Wächtler (1979); David Lewis Gallery che presenta opere di Dawn Kasper (1977) e Lucy Dodd (1981); e Tyler Rollins Fine Art allestisce un’installazione mai vista prima di Manuel Ocampo (1965) che riflette sugli attuali eventi politici globali.

Ci sono state un buon numero di presentazioni che hanno affrontato varie questioni politiche e sociali. Prometeogallery di Ida Pisani ha mostrato il lavoro di Santiago Sierra (1966), Regina José Galindo (1974) e Hiwa K (1975), esplorando le nozioni di comunità e il loro potere di trasformazione. La Galleria di David Castillo opere che sollevano domande urgenti su rappresentazioni di razza, sessualità e genere nella società di oggi, tra cui una performance dal vivo di Kalup Linzy (1977), nonché fotografie di Lyle Ashton Harris (1965) e Xaviera Simmons (1974). A Tanya Leighton, Sanya Kantarovsky (1982) ha mostrato un nuovo corpo di lavoro che giustappone l’atmosfera celebrativa di una fiera d’arte con l’aumento dell’erosione dei diritti civili in tutto il mondo, mentre Rosângela Rennó (1962) e Teresa Margolles (1963) ha introdotto un progetto sulla memoria e la violenza a Charpentier. Nello stand di Proyectos Monclova, Tercerunquinto (istituito nel 1996) ha realizzato un lavoro performativo, dipingendo direttamente sui muri i murales della campagna politica messicana. Questa performance è stata accompagnata da un nuovo video che ha creato un legame visivo e concettuale tra la pittura murale della campagna e il muralismo messicano come espressione artistica del modernismo.

Survey è tornata per il suo quarto anno con 16 presentazioni mirate di lavori realizzati prima del 2000. Gli artisti del settore hanno incluso: Sérvulo Esmeraldo alla Galeria Raquel Arnaud; Judith Bernstein (1942) presso The Box; Claude Viallat (1936) e Noël Dolla (1945) a Ceysson & Bénétière; David Driskell (1931) alla DC Moore Gallery; Carlos Leppe presso Espaivisor; Hércules Barsotti e Willys de Castro alla Henrique Faria Fine Art; Frank Bowling alla Hales Gallery; Roberto Matta da Robilant + Voena; Edgardo Antonio Vigo alla Richard Saltoun Gallery;

Diversi espositori hanno presentato anche opere nei settori di progetto di Art Basel: Kabinett, Public, che sarà curato per la prima volta da Philipp Kaiser, e Film.

I visitatori della fiera di Miami Beach hanno avuto inoltre l’opportunità di vedere i principali musei e collezioni private della Florida del Sud, che hanno organizzato le loro mostre più significative in concomitanza con Art Basel. Dopo una ristrutturazione su larga scala, il Bass, il museo d’arte contemporanea di Miami Beach, ha riaperto in ottobre e presenta alcune delle principali mostre personali organizzate in occasione della fiera, con gli artisti Pascale Marthine Tayou (1967), Ugo Rondinone (1964) e Mika Rottenberg (nato nel 1976). L’Institute of Contemporary Art di Miami (ICA Miami) ha inaugurato il suo nuovo edificio nel cuore del Miami Design District con “The Everywhere Studio”, che ha esplorato l’evoluzione dello studio dell’artista dal dopoguerra ad oggi e opere di artisti famosi come Roy Lichtenstein (1923), Bruce Nauman (1941), Carolee Schneemann (1939), Matthew Barney (1967), Rosemarie Trockel (1952) , Neïl Beloufa (1985) e Yves Klein. Altre mostre all’ICA Miami hanno incluso personali di Chris Ofili (1968), Tomm El-Saieh (1984), Charles Gaines (1944), Mark Handforth (nato nel 1969) e Abigail DeVille (1981). Il Pérez Art Museum Miami (PAMM) ha aperto il secondo capitolo della sua esauriente indagine in tre parti sull’arte cubana contemporanea intitolata “On the Horizon: Contemporary Cuban Art from the Jorge M. Pérez Collection”, nonché la prima grande retrospettiva di il lavoro di Dara Friedman (1968). Il NSU Art Museum di Fort Lauderdale mostrerà “William J. Glackens: A Modernist in the Making“, mentre la Wolfsonian-FIU presenterà “Julius Klinger”.

Le esposizioni in mostra nelle famose collezioni private della città hanno incluso “Triángulo: Opere di Lolo Soldevilla, Sandu Darie e Carmen Herrera” presso la Cisneros Fontanals Art Foundation (CIFO); “Force and Form” presso la collezione de la Cruz Collection Contemporary Art Space; “Pop Art: Jasper Johns, Roy Lichtenstein, Claes Oldenburg, James Rosenquist, George Segal, Andy Warhol, Tom Wesselmann” e “Scultura, Pittura, Video: David Claerbout, Federico de Francesco, Anselm Kiefer, Rosy Keyser, Imi Knoebel, Emil Lukas, Hugo McCloud, Olaf Metzel, Ernesto Neto, Diana Fonseca Quiñones, Sue Williams” alla Margulies Collection e “Still Human e Allison Zuckerman: Stranger in Paradise” alla Rubell Family Collection.