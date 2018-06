Art Night Venezia – 23 giugno 2018

Anche quest’anno l’arte ritornerà a liberare la notte veneziana con un programma densissimo di eventi: mostre, performance, visite guidate, musica, letture e attività dedicate ai più piccoli, animeranno la città lagunare. Grandi protagonisti anche i musei che per l’occasione apriranno le porte anche nelle ore serali.

Un’occasione dall’atmosfera unica, caratterizzata da una forte sinergia tra i moltissimi enti veneziani che, in quest’occasione, hanno indirizzato i loro sforzi nella stessa direzione: rendere accessibile a tutti gratuitamente il loro patrimonio.

Non mancheranno i colossi dell’arte veneziana, tra cui i Musei Civici, la Fondazione Giorgio Cini e La Biennale di Venezia. Quest’ultima offrirà l’opportunità di visitare Ca’ Giustinian, sede della Fondazione, dalle 18.30 alle 19.30 (prenotazione obbligatoria: booking@labiennale.org) e vedrà l’apertura straordinaria del portego dalle 19.30 alle 21.30.

Come sempre, sono innumerevoli le iniziative che contraddistinguono l’evento, pertanto consigliamo di prendere visione del programma nel sito ufficiale – www.artnightvenezia.it – e di prestare attenzione alle attività per cui è necessaria la prenotazione.

Inoltre quest’anno Art Night raddoppia: domenica 24 giugno, l’isola di San Servolo ospiterà diversi eventi, per grandi e piccini, dalle 9 alle 13.

Speriamo si possa liberare davvero la notte veneziana. Che sia l’opportunità per assaporare la genuina vitalità dell’isola in una atmosfera di convivialità anche – e soprattutto – per i veneziani e per rigenerare una città che vive di turismo dimenticando il tradizionale vivere quotidiano.