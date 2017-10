Con l’intento di sostenere la scena artistica italiana under 30, ArteVisione è uno dei progetti promossi da Sky Academy e Careof per incentivare l’innovazione, stimolare la creatività e sviluppare il talento nelle nuove generazioni. L’iniziativa si concretizza con un premio per la produzione di un’opera video inedita, un percorso di formazione con professionisti del settore audiovisivo e un network dei principali musei italiani.

In occasione della Giornata del Contemporaneo, il 14 ottobre 2017, presso la Sala Fontana del Museo del Novecento, verrà presentato in anteprima Mum, I’m sorry di Martina Melilli, vincitore di ArteVisione 2017. La presentazione, a cura di Chiara Agnello e Iolanda Ratti, sarà accompagnata da una conversazione fra l’artista e l’antropologa Giulia Grechi. Mum, I’m sorry di Martina Melilli andrà poi in onda in prima visione su Sky Arte HD (canale 120 e 400 di Sky) lunedì 16 ottobre alle 19.45.

Nato dal dialogo con migranti sopravvissuti al lungo viaggio, Mum I’m sorry ha uno sguardo ravvicinato su dettagli di storie e di affetti appartenuti a corpi senza vita. Sono gli oggetti scelti come essenziali, come “casa” da portare in un viaggio senza ritorno, sono le foto, i pezzi di carta con numeri annotati a parlare di un vissuto e a suggerire speranze di nuove prospettive.

Piena di rispetto e dignità verso la vita e l’essere umano, l’opera di Martina Melilli si allontana da una dimensione numerica, di massa e astratta, per portare la narrazione su un piano individuale e intimo dove semplici “prove giudiziarie” vanno a creare un archivio di memorie.

Prossimamente l’opera sarà inoltre in visione presso i seguenti musei: MADRE – Museo d’arte contemporanea Donnaregina di Napoli; MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma; Mart – Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto e Museo d’arte contemporanea Villa Croce di Genova.