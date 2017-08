L’agente dell’MI6 Lorraine Broughton (Charlize Theron) è a Berlino nei giorni immediatamente precedenti la caduta del muro per una doppia missione: scoprire chi ha ucciso un collega e recuperare una lista con i nomi e i dettagli personali di agenti attivi a Berlino Est. L’elenco è stato compilato da un funzionario della Stasi, nome in codice Spyglass (Eddie Marslan), che deve a tutti i costi essere messo in salvo in Occidente. Al suo arrivo a Berlino Ovest, l’Atomica Bionda del titolo, tallonata e inseguita dal KGB appena scesa dall’aereo, entra in contatto con il capo della sezione locale, nonché spia sotto copertura David Percival (James McAvoy).

Il regista David Leitch – attore, stunt e regista non accreditato di alcune scene del primo John Wick – ama i combattimenti spettacolari e qui la Theron sta al gioco, lasciando a un convincente James McAvoy il compito di fare lo slalom tra gli intrighi da spie della Guerra Fredda nel film basato sulla graphic novel di Antony Johnston The coldest city, disegnata da Sam Hart.

Il racconto procede a flashback, durante un interrogatorio post-missione condotto da Toby Jones e John Goodman, qui nei panni di un alto funzionario della CIA. Un mosaico che si compone, tra grandi performance atletiche in tacchi a spillo della Theron (senza controfigura in molte scene), una relazione con una giovane e inesperta agente francese (Sofia Boutella), agenti doppiogiochisti, energumeni russi.

Siamo dalle parti di James Bond che incontra Jason Bourne, ma senza troppe pretese: le sequenze di azione in cui Lorraine deve vedersela con un branco di cattivi sembrano coreografie – Theron e Boutella hanno entrambe un passato nella danza – e l’assassina solitaria porta sul corpo di segni dei combattimenti, dolorosi per lei, letali per i suoi avversari.

Una Berlino livida (e mai grigia, come l’abbiamo vista in altre spy story), illuminata dai neon dei locali e dagli ombrelli delle marce di protesta e una colonna sonora che spazia dai Depeche Mode a David Bowie, da George Michael ai 99 Luftballons di Nena sono gli ideali complementi di un salto temporale negli anni Ottanta. Una operazione nostalgia che ci riporta alla musica e agli eccessi della moda di un decennio, ispirata dalle immagini patinate dei fotografi di quel periodo, per esempio Helmut Newton.

Finale con una serie di colpi di scena che continuano, fino all’ultimo, a rimescolare le carte. Onesto intrattenimento a ritmo sostenuto per tutti i 115 minuti del film.