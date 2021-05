Audemars Piguet Contemporary presenta la quinta Commissione Artistica Audemars Piguet, realizzata dall’artista multidisciplinare di Hong Kong Phoebe Hui. Visibile presso il Duplex Studio al Tai Kwun, Center for Heritage and Arts di Hong Kong, dal 25 aprile al 23 maggio 2021, l’installazione site-specific è intitolata The Moon is Leaving Us, ed è stata ideata e realizzata dalla Hui in collaborazione con la curatrice ospite Ying Kwok, con il supporto di Audrey Teichmann, Art Curator di Audemars Piguet Contemporary.

“Phoebe ed io abbiamo intrapreso un viaggio di ricerca ed esplorazione attraverso questo progetto. La conoscenza e l’esperienza che abbiamo acquisito continueranno a ispirare la nostra curiosità e il desiderio di indagare ulteriormente su ciò che non conosciamo“, ha commentato la Curatrice Ospite Ying Kwok.

The Moon is Leaving Us esplora le osservazioni della Luna nel tentativo di riesaminare il nostro rapporto con essa e di accendere nuove prospettive sulla scienza attraverso gli occhi dell’arte contemporanea.

Phoebe Hui nutre una vera e propria passione nei confronti del satellite terrestre, facendone argomento di studio e approfondimento dopo averne osservato il forte riflesso sui pendii innevati nel corso di una visita alla sede di Audemars Piguet a Le Brassus nel 2019. La Hui ha scoperto che il corpo celeste sta lentamente migrando dalla Terra a una velocità di 3,78 cm all’anno, la stessa velocità con la quale crescono le nostre unghie. Rendendosi conto che questo impatto non sarà percepito nelle nostre vite, ha intrapreso un viaggio nei suoi aspetti visibili e invisibili.

“The Moon Is Leaving Us approfondisce la questione della mediazione: in che modo gli strumenti prodotti dall’uomo ci aiutano a scoprire ciò che possiamo e non possiamo vedere intorno a noi? L’installazione ci permette di dialogare con quel mondo invisibile“, ha dichiarato Audrey Teichmann, Curatrice di Audemars Piguet Contemporary.

L’installazione di grandi dimensioni multi-room è costituita da due opere d’arte principali: Selenite, che prende il nome dal romanzo scientifico I primi uomini sulla luna di Herbert George Wells; e Selena, che significa “Luna” in greco.

Selenite, presente nell’atrio principale del Duplex Studio, è un robot cinetico meccanico con 48 bracci meccanici, disposti a parabola. Affisso su ogni braccio c’è uno schermo, sul quale vengono proiettate immagini frammentate della Luna, che vanno dai disegni storici a scatti della NASA e ad altri dati open-source raccolti in rete. La visualizzazione lunare è però completa solo sporadicamente, simbolo del fatto che la società è informata sulla natura in modo incoerente e dipende dagli strumenti tecnologici a disposizione.

La soggettività della comprensione umana di corpo celeste complesso come la Luna, è ulteriormente approfondito con Selena, una macchina costruita a mano e programmata dalla Hui che produce disegni a inchiostro assolutamente unici delle facce visibili e invisibili della Luna. Costruita utilizzando strumenti presi in prestito dalle belle arti ma riadattati, tra cui la cornice di una tela e le parti di un cavalletto, l’opera Selena impiega dai dai cinque ai sette giorni per eseguire il suo programma, che interpreta 138 milioni di parametri da ciascuna immagine originale della NASA, e da dodici a quattordici ore supplementari per completare un singolo disegno della Luna.

“Spero che l’installazione sia un’opportunità per il pubblico di meditare sul proprio rapporto con la Luna. La mia aspirazione era quella di trasformare lo spazio che stiamo occupando al Tai Kwun in un santuario urbano in cui il pubblico possa esplorare, riflettere, costruire o ricostruire le sue relazioni con il nostro Universo“, ha affermato Phoebe Hui.

La 5a commissione artistica di Audemars Piguet, The Moon is Leaving Us di Phoebe Hui, è in esposizione solo su invito a causa dell’emergenza COVID-19 dal 25 aprile al 23 maggio 2021 al Tai Kwun di Hong Kong. Si può accedere all’installazione da remoto, attraverso un tour virtuale della mostra e i walk-through del curatore digitale: https://www.audemarspiguet.com/com/en/news/art/phoebe-hui-the-moon-is-leaving-us.html