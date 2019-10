A Tokyo, dal 19 ottobre al 4 novembre 2019, come parte della 13a edizione di Tokyo Midtown DESIGN TOUCH, la Maison svizzera di alta orologeria Audemars Piguet presenta la mostra Beyond Watchmaking, un imperdibile percorso lungo i 144 anni di storia della Manifattura, dalla sua fondazione nel 1875 nella Vallée de Joux, fino al lancio della sua ultima collezione nel 2019, Code 11.59 by Audemars Piguet.

Progettata dal designer Mathieu Lehanneur e integrata con opere commissionate da Audemars Piguet e realizzate da Ryoji Ikeda, Alexandre Joly e Dan Holdsworth, l’esposizione, oltre ad offrire l’opportunità di visionare più di 150 segnatempo appartenenti alle collezioni storiche e odierne di Audemars Piguet, mette anche a disposizione spazi nei quali sviluppare ed incentivare il dialogo tra arte e design, e permettere ai visitatori di conoscere il savoir-faire della Maison.

Lo spazio espositivo, che richiama il quadrante di un orologio, è a forma di un anello di rame strutturato attorno a repliche di rocce modellate sul posto nella Vallée de Joux. Intorno si trovano 12 porte, ognuna delle quali svela le tappe fondamentali della storia orologiera dell’azienda.

Nelle varie sale è possibile visionare tra i più elaborati segnatempo, sia per design che per meccanismi, e assistere inoltre dal vivo al lavoro degli artigiani impegnati in dimostrazioni pratiche di alta orologeria.

Dal 2012 Audemars Piguet è inoltre impegnata attivamente nella commissione di innovative opere d’arte che esplorano tematiche legate all’ambiente, alla tecnologia e alla precisione. Gli artisti che hanno collaborato in questi anni con la Manifattura sono stati in grado di esprimere sapientemente i valori e le tradizioni della Maison.

La mostra Beyond Watchmaking testimonia questo percorso esponendo la seconda variazione della sua trilogia data-verse di Ryoji Ikeda, la cui prima variazione è in mostra alla 58a Mostra Internazionale d’Arte – La Biennale di Venezia (11 maggio – 24 novembre 2019). L’opera, che approfondisce il legame tra umanità e scienza che risiede al cuore degli orologi della Manifattura, è un viaggio attraverso il cosmo, dalla collisione microscopica di protoni all’esplorazione dell’universo.

Sempre di Ikeda anche un’altra opera presente, l’installazione audiovisiva dal titolo data.anatomy [for Audemars Piguet] che immerge i visitatori nell’universo della Manifattura. Più di 10.000 componenti presi da vari modelli delle collezioni di Audemars Piguet vengono frammentati e ricostruiti per mettere in mostra il savoir-faire e l’identità del brand svizzero.

Presente inoltre l’installazione sonora Wild Constellations di Alexandre Joly che intreccia suoni naturali e industriali che vengono trasmessi e diffusi da una serie di altoparlanti situati attorno alle pareti.

Dan Holdsworth, con la selezione fotografica The Vallée de Joux (2011–2017), cattura le foreste della regione, creando un complemento con alcune prime creazioni della Manifattura.

Audemars Piguet “Beyond Watchmaking” – Copyright: Audemars Piguet 1 di 8