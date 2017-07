Il binomio estate-viaggi è una certezza: le scuole sono chiuse, le gite fuoriporta riempiono i primi weekend estivi e le vacanze sono sempre più vicine. È tempo di fare la valigia, mettersi in viaggio e raggiungere la meta che abbiamo sognato per tutto l’inverno. Quale modo migliore di trascorrere le lunghe ore in auto, aereo, treno o traghetto, che rilassarsi ascoltando una storia che ti porterà in un mondo lontano? Il viaggio, quello della mente, inizia proprio con Audible – società Amazon leader nell’audio entertainment di qualità – che lo scorso 11 maggio ha festeggiato il suo primo anno in Italia. In occasione dell’arrivo dell’estate, il catalogo disponibile su Audible.it e consultabile sull’app, si riempirà di nuovi titoli imperdibili: dai thriller ai romanzi, dalle serie audio ai gialli, che renderanno ancora più magico e profondo qualunque tipo di viaggio in programma per quest’estate.

Il catalogo italiano di Audible conta 2.800 titoli in lingua italiana e circa 13.000 titoli in altre lingue. Audiobook, ma non solo: serie audio, audiocast, programmi radio, guide turistiche e lezioni di lingua, oltre a numerosi contenuti originali prodotti con il brand Audible Studios. L’offerta di Audible, premium e completamente digitale, è proposta agli utenti italiani attraverso una conveniente offerta “all you can listen”: un pratico abbonamento mensile al costo di 9.99€, gratis per i primi 30 giorni di utilizzo e con accesso illimitato all’intero catalogo.

Gli utenti che si abbonano possono scaricare e godere, dai propri smartphone, pc e tablet, migliaia di contenuti audio disponibili a qualsiasi ora, in qualsiasi luogo, senza interruzioni pubblicitarie, scaricabili e ascoltabili anche quando non si è connessi a Internet.