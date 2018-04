Un film estremamente divertente, combattimenti colossali e colpi di scena da togliere il fiato, Avengers: Infinity War è un mash-up di film Marvel, un intreccio di icone dei fumetti.

Capitan America, Vedova Nera, Iron Man, Thor, SpiderMan, Black Panther, I guardiani della Galassia, Doctor Strange, Visione, Scarlet, Colonnello James Rhodes, Hulk, Loki, Falcon, … dovranno salvare il destino dell’universo. Preparatevi a 149 minuti di un film stravagante e stravolgente. I registi Anthony e Joe Russo, come hanno dimostrato nei due sequel di Captain America, sono piuttosto esigenti. I Russo hanno voluto forgiare con una precisa identità questo film: siamo alla resa dei conti, è la battaglia finale, vengono esaltate la mitologia del personaggio e l’epica della battaglia.

La differenza rispetto agli film sugli Avengers è un’eleganza prepotente che drammatizza il gioco esaltandolo con battute argute e affilate. Proprio sotto questo aspetto i due registi sono molto sicuri di loro, orchestrano interazioni tra vari personaggi e coreografano battaglie senza perdere mai la concentrazione



La trama in due parole è molto semplice, non fosse altro perché già sentita e vista. Supereroi devono salvare la terra da un alieno con un progetto megalomane di distruzione di massa. Ambientato tra lo spazio profondo e il pianeta Terra (New York, Wakanda, Titano, Knowhere) vede i supereroi Marvel affrontare non una, ma la minaccia. Thanos (Josh Brolin), il malvagio Signore Oscuro del pianeta Titano, ha mietuto vittime nella galassia.

Non si è fermato davanti a niente e nessuno nella sua fanatica ricerca delle gemme dell’infinito – spazio, mente, realtà, anima, tempo, potere, sono oggetti cosmici che da soli danno al detentore un potere sproporzionato, usati insieme possono manipolare e distruggere il mondo intero. Alcune di queste gemme sono custodite o nascoste dai nostri supereroi che faranno di tutto per proteggerle.

Sequenze di combattimento estremamente spettacolari e sarcasmo preciso e sapiente sono coesi nella costruzione di un dramma di azione e fantascienza. E mai come dopo la visione di questo genere di film si sente l’esigenza di conoscere il futuro dei nostri supereroi.