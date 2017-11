Giampiero Bodino, Direttore Creativo dell’omonima Maison di alta gioielleria con sede a Villa Mozart a Milano (Via Mozart 9), apre per la prima volta al pubblico le sale della sua storica dimora venerdì 1 e sabato 2 dicembre, in occasione della presentazione della Mostra “Beauty is My Favorite Colour”.

L’esposizione raccoglie una collezione di quindici ritratti di donne che indossano le creazioni di alta gioielleria della Maison, raccontate attraverso la lente del fotografo Guido Taroni.

Ogni foto di “Beauty is My Favorite Colour” narra una storia diversa: le protagoniste hanno origini ed età differenti ed impersonano delle muse iconiche, ma sono accomunate da una bellezza che trascende gli stereotipo dei canoni classici, così come i gioielli di Giampiero Bodino.

La Mostra permetterà inoltre ai visitatori di conoscere e scoprire Villa Mozart, una delle bellezze nascoste di Milano. Progettata a cavallo degli anni venti e trenta del secolo scorso dall’architetto Aldo Andreani e portata a termine da Pietro Portaluppi, autore anche di Villa Necchi Campiglio che si trova a pochi passi, Villa Mozart rappresenta uno dei classici esempi del Razionalismo italiano, caratterizzata dalla cura per i dettagli decorativi e dalla ricerca di forme rigorose e monumentali, dove classicità e invenzione dialogano all’unisono.