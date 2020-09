Da martedì 13 a domenica 18 ottobre al Teatro Olimpico di Vicenza l’affermata violinista Sonig Tchakerian diventa direttore artistico di una rassegna beethoveniana che promette di stupire il suo pubblico durante i diversi appuntamenti in programma.

Nel 2020 ricorre il 250° anniversario della nascita di Ludwig Van Beethoven e l’Olimpico lo festeggia con tre appuntamenti. Si parte dunque martedì 13 ottobre con la Sonata per pianoforte e violino, Op. 47, nota Sonata a Kreutzer alle ore 18.30 e bis alle ore 21.00. Protagonisti della serata il violino di Sonig Tchakerian e il pianoforte di Andrea Lucchesini. Sul palco con i musicisti il racconto di Giovanni Bietti sulla Sonata a Kreutzer e le sue implicazioni nel romanzo di Tolstòj.Sabato 17 ottobre la rassegna continua a Palazzo Chiericati con la Maratona B&B Beethoven & Brunelli, in programma dalle ore 10.30 alle ore 19.30, che propone sei concerti nell’arco della giornata. Fedele allo spirito di laboratorio culturale delle Settimane Musicali al Teatro Olimpico, dove i giovani talenti possono confrontarsi ed entrare in contatto con musicisti, l’appuntamento si configura come una singolare maratona in musica che celebra i 250 anni della nascita di Ludwig van Beethoven (1770-1827) e i giovani vincitori del Premio Brunelli. Il Concorso Brunelli è stato istituito nel 2011 dalle Settimane Musicali al Teatro Olimpico e dalla Famiglia Brunelli per onorare la memoria dell’Ing. Lamberto Brunelli, imprenditore, musicofilo, socio e sostenitore appassionato del Festival per molti anni; in cartellone le Sonate per pianoforte di Beethoven introdotte dal musicologo Cesare Galla e interpretate da cinque vincitori delle passate edizioni del premio: Stefano Andreatta, Premio Brunelli 2011, Claudio Bonfiglio, Premio Brunelli 2012, Luca Chiandotto, Premio Brunelli 2018, Marco Rizzello, Premio Brunelli 2017, Elia Cecino, Premio Brunelli 2019. Il terzo ed ultimo appuntamento è domenica 18 ottobre alle ore 19.00 alla Chiesa di Santa Corona con la celeberrima IX Sinfonia di Beethoven trascritta per pianoforte da Franz Liszt. Maurizio Baglini al pianoforte, Annamaria Dell’Oste soprano, Laura Polverelli mezzosoprano, Giuseppe Varano tenore, Daniele Caputo baritono e il Coro del Friuli Venezia Giulia diretto da Cristiano Dell’Oste.

Calendario completo

www.settimanemusicali.eu

Biglietti

Teatro Olimpico e Chiesa di Santa Corona Intero € 25,

Riduzioni: € 20 per persone oltre i 65 anni; € 10 under 25

Maratona pianistica Palazzo Chiericati €5