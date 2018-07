Pendant la Seconde Guerre mondiale, dans le village alpin du petit Sébastien une bête dangereuse est chassée parce que jugée responsable du massacre des moutons. Des hommes armés de fusils, parmi lesquels César, le grand-père de Sébastien, veulent absolument la capturer et s’en débarrasser. Mais l’enfant connaît la bête et sait qu’elle n’a pas tué les moutons: c’est seulement un doux Pasteur des Pyrénées fuyant un maître violent. Le petit Sébastien réussira-t-il à sauver sa nouvelle amie, la gigantesque Belle?

Inspirée du classique de la littérature française de Cécile Aubry et, à son tour, de la série animée qui a fasciné plusieurs générations, l’histoire de Belle et Sébastien amuse tout le monde.

Nicolas Vanier, le réalisateur, prend beaucoup de libertés par rapport à l’histoire originale, qu’il enrichit d’implications grâce à la transposition à l’époque de la Seconde Guerre mondiale.

Vanier sait filmer le paysage alpin: la caméra s’attarde longuement sur les montagnes enneigées et sur les animaux.

Les acteurs sont attachants et savent tenir leur rôle: notamment l’enfant qui joue le petit Sébastien, pour son âge, est doué d’un véritable talent naturel.

De plus, un film avec des chiens n’est pas forcément simple à réaliser: Belle est interprétée par trois chiens différents sélectionnés et entraînés par un dresseur. Garfield est la vedette et joue la plupart des scènes de Belle, mais elle est doublée à l’occasion par deux autres comparses à quatre pattes.

La clé la plus précieuse du film de Vanier est la relation entre l’homme et l’animal à une époque où la nature s’impose sur les deux espèces. Grâce à ce film on peut aussi comprendre que les bêtes ne sont pas toujours telles, même parmi les hommes, et que c’est souvent juste une question de peur et de préjugés.