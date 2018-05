Nel puntare i riflettori sulla 12^ edizione del Festival Internazionale di Danza Contemporanea, la Biennale di Venezia presenta una nuova e stimolante azione di coinvolgimento del pubblico, estesa anche alle successive rassegne dedicate al teatro e alla musica contemporanea. Ma andiamo con ordine.

BIENNALE DANZA – In scena a Venezia dal 22 giugno all’1 luglio, il 12^ Festival Internazionale di Danza Contemporanea diretto da Marie Chouinard offre il “secondo capitolo” di una panoramica assai significativa della coreografia contemporanea, grazie alla presenza di nomi del calibro di Meg Stuart, per l’occasione Leone d’oro alla carriera, Deborah Hay, coreografa per il Cullbergbaletten, e la stessa Marie Chouinard che alla Biennale riserva la prima mondiale del suo nuovo spettacolo, Solos et duos. Accanto a loro i nomi di personalità di assoluto rilievo, alcuni nuovi per l’Italia e la Biennale: da Israel Galván e Xavier Le Roy a Faye Driscoll, Frédérick Gravel, Jacques Poulin-Denis, Mette Ingvartsen, Marlene Monteiro Freitas, Leone d’argento di questa edizione del Festival. Fra i più giovani, spiccano Francesca Foscarini e la trentenne Irina Baldini – rivelazione di Biennale College dello scorso anno, accanto ai talenti della nuova edizione di Biennale College: i coreografi Maria Chiara De’ Nobili, Ezgi Gungor, Rebecca Jensen con tre lavori originali e 15 giovani danzatori impegnati nei 24 Préludes de Chopin di Marie Chouinard e nella nuova creazione di Daina Ashbee

ABBONAMENTI E BIGLIETTI – II calendario completo dei tre festival è scaricabile in pdf a questo indirizzo; i dettagli di ogni rassegna sono consultabili nelle rispettive pagine del sito ufficiale, cui si rinvia nei link a seguire. Per il 12^ Festival Internazionale di Danza Contemporanea c’è intanto la possibilità di acquistare in prevendita, da giovedì 3 maggio, i biglietti e gli abbonamenti per gli spettacoli in cartellone, sia in uno dei punti vendita Venezia Unica (al Lido, Piazzale Roma, Mestre, Dolo e Sottomarina), sia on line sul sito della Biennale e sul sito di Vivaticket. Fra le diverse proposte di abbonamento al Festival, c’è quello giornaliero con due spettacoli al prezzo di 30 euro (ridotto 20 euro) anziché 40 euro. La formula sperimentata “Architettura + Danza” offre in abbinamento al prezzo di 35 euro (anziché 45) euro uno spettacolo del Festival a scelta e l’ingresso alla Mostra Internazionale di Architettura. Dalla stessa data e per tutto il mese di maggio, inoltre, sono disponibili in anteprima (chiamata Early bird, nei codici d’offerta dell’Ente) i biglietti per cinque spettacoli del 46^ Festival Internazionale del Teatro (20 luglio > 8 agosto) e per due concerti del 62^ Festival Internazionale di Musica Contemporanea (28 settembre > 7 ottobre) al prezzo speciale di 10 euro ciascuno, per i quali rinviamo alla sezione in fondo alla pagina.

LA NOVITÀ: “SPETTATORI IN RESIDENZA” – La grossa novità della stagione, per gli spettacoli di danza, teatro e musica targati Biennale fino a ottobre, è offerta dall’iniziativa Spettatori in residenza, una speciale azione di promozione e di “accompagnamento artistico” a favore del pubblico, definita da Paolo Baratta “un’offerta che va al di là dell’abbonamento, e che mira a favorire una presenza al festival curata e più partecipata, con occasioni di conoscenza e dialogo con gli artisti, i nostri direttori e tra gli stessi frequentatori”. Si tratta di un accredito riservato agli under 30, al prezzo speciale di 35 euro, che permette di fruire di ciascun Festival a 360 gradi: per la Danza, la critica e saggista Elisa Guzzo Vaccarino in qualità di tutor guiderà gli spettatori in un percorso strutturato in sette capitoli, compresi gli incontri con la direttrice Marie Chouinard e i numerosi protagonisti, oltre a preziosi momenti di scambio, confronto e approfondimento tematico, ovviamente esteso alle prove degli spettacoli. L’accredito dà inoltre diritto all’acquisto del biglietto ridotto per gli spettacoli della rassegna e per la 16^ Mostra Internazionale di Architettura; a percorso terminato, verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Allo stesso modo gli spettatori interessati a tale formula potranno seguire i Festival di Teatro e Musica: il primo avrà come tutor il drammaturgo Federico Bellini, il secondo il musicologo Cesare Fertonani.

LE OFFERTE “EARLY BIRD” – Riguardo alle opportunità di acquisto agevolato riservate al teatro e alla musica, i titoli disponibili fino al 31 maggio al prezzo speciale di 10 euro l’uno (50 % del prezzo intero, per un numero limitato di posti), sono i seguenti: per il Festival Internazionale del Teatro, l’ORESTEA Agamennone, Schiavi, Conversio nella versione del collettivo teatrale Anagoor, a partire dal dramma eschileo (Teatro alle Tese, 20 luglio); Fratto X del duo Antonio Rezza e Flavia Mastrella, autori di un teatro unico che li vede vincitori del Leone d’oro alla carriera (Teatro Piccolo Arsenale, 21 luglio); Spettri di Ibsen, un classico del teatro nell’adattamento e regia di Leonardo Lidi, vincitore del bando 2017 che Biennale College Teatro dedica ai registi under 30 (Tese dei Soppalchi, 21 e 22 luglio); How did I die di Davy Pieters, trentenne regista olandese per la prima volta in Italia (Teatro alle Tese, 27 luglio); per il Festival Internazionale di Musica Contemporanea, sono acquistabili a prezzo scontato gli spettacoli Trypnotyx di Victor Wooten, nella lista dei dieci migliori bassisti di sempre per “Rolling Stone” e tre volte bassista dell’anno per i lettori di “Bass Player”, in trio per la prima europea della sua ultima incisione, (Teatro Toniolo di Mestre 5 ottobre); Aliados, un’opera multimediale di Sebastian Rivas, Leone d’argento del Festival con un passato nel rock e nel jazz, che rievoca l’incontro realmente avvenuto tra Augusto Pinochet e Margaret Thatcher (Teatro Goldoni, 6 ottobre).