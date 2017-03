Le recensioni dei partecipanti alla Critics Academy:

Deportati o Volontari? Il quesito permane nel documentario di Matteo Bellinelli, BIROBIDZHAN – LA MUSICA NELL’ANIMA (2003).

Con questa sua ultima collaborazione con RSI, il regista luganese investiga una terra, quella della Provincia autonoma Ebraica, sita ai confini della Russia, dapprima trattata da Marek Halter in L’inconnue de B. e con la cui opera il cineasta si confronta.

La “prima Israele”, come ricorda Bellinelli, non è mai stata quella “terra del latte e del miele” cercata da Ebrei proletari nel lontano 1934, quando cioè Stalin concesse un territorio ai Giudei senza patria, ma viene comunque celebrata nel suo racconto audiovisivo come una Babele di culture e religioni che convivono armoniosamente assieme.

Ciò che rimane impresso dopo la sua visione è un messaggio, e cioè la volontà di far riscoprire a chi si nasconde o a chi non conosce le proprie origini, la cultura dei propri avi e del territorio di cui di fanno parte.