“Blue my mind” di Lisa Brühlmann

Blue My Mind si inserisce nei numerosi racconti di formazione che mettono al centro l’attraversamento dell’adolescenza, il mutamento del corpo, la ricerca dell’identità. In questo non è un film originale. Eppure il primo lungometraggio di Lisa Brühlmann riesce ad assumere un tono unico e perturbante, perché non desidera essere una parabola a lieto fine. Mia, giovane protagonista, viene precipitata in una nuova città a seguito del trasferimento dei genitori. In un movimento repentino e inaspettato, si abbandona ad una dimensione di eccessi: entra in una “bande de filles” ‐ per citare un film di Céline Sciamma che ha qualche tratto in comune con l’opera della regista svizzera ‐ che la spinge a sperimentare stati alterati. Sesso, alcool e droga si introducono con prepotenza nella quotidianità, fino a sfociare in episodi di violenza. Parallelamente, un racconto dai toni fantasy avviene nella dimensione pulsante dell’acqua. Il corpo di Mia, che lei monitora ossessivamente e su cui lei stessa interviene con brutalità, si trasforma in maniera non ordinaria. Nei momenti in cui la protagonista perde coscienza, le inquadrature si soffermano su immagini subacquee, inanimate. L’aspetto di Mia muta fino ad assumere le sembianze di una sirena, in una metamorfosi repellente e al tempo stesso inevitabile. Una ricerca, dolorosa e intimistica, che è sovrapponibile alla tensione verso l’identità. Da sempre solitaria e senza regole scritte, come il racconto della Brühlmann.

Recensione di Sara Dotto