A bordo dell’Orient Express assieme a Poirot con GOODMOOD grazie al nuovo AUDIOBOOK MOVIE TIE-IN EDITION

Nel 1928 Agatha Christie lasciò l’Inghilterra per Istanbul e successivamente per Baghdad a bordo dell’Orient Express. Sei anni dopo, nella stanza 411 del Pera Palace Hotel di Istanbul, la scrittrice avrebbe dato vita a uno dei suoi capolavori più noti: Assassinio sull’Orient Express.

In occasione dell’uscita al cinema del nuovo film ispirato al romanzo e diretto da Kenneth Branagh, GOODmood presenta l’audiolibro di questo grande classico della letteratura del giallo , in una versione di alta qualità della durata di 149 minuti. La storia è narrata dalle voci di Anna Canzi, Giancarlo De Angeli, Leo Valli, Marco Zanni, Riccardo Peroni, Tina Venturi ed è arricchita da un coinvolgente ed elettrizzante sound design che riproduce musiche, suoni, ambiente: chi lo ascolterà avrò modo di vivere l’esperienza unica di salire a bordo del mitico treno assieme a Monsieur Hercule Poirot, immerso nel mistero che avvolge i passeggeri bloccati dalla tormenta di neve. Questo perché, come tutte le produzioni firmate GOODmood, Assassinio sull’Orient Express (parte del vasto catalogo dedicato all’autrice disponibile a questo link https://www.goodmood.it/authors/agatha-christie/) è stato realizzato con la stessa cura con cui si produce un film e avrà ora una nuova cover ispirata alla locandina della pellicola di Branagh, protagonista in questi mesi anche del sito ufficiale dedicato alla scrittrice www.agathachristie.com.

GOODmood è un digital publisher che produce audiobook di alta qualità ed alto valore tecnologico. Fruibili on demand su Pc e Mac, iPhone, iPod, iPad, dispositivi Android, gli audiolibri GOODmood nascono dalla profonda expertise radiofonica alla base del progetto e fanno della qualità e del sound design uno dei loro punti di forza. In catalogo autori classici e contemporanei (Agatha Christie, Guy De Maupassant, Bram Stoker, Mary Shelley, John Polidori, Arthur Conan Doyle, Robert Louis Stevenson, Edgar Allan Poe, Joseph Conrad, Lev Tolstoj, Franz Kafka, Giorgio Faletti, Francis Scott Fitzgerald, Michail Bulgakov, Jane Austen, Alessandro Manzoni, Italo Svevo, Giovanni Boccaccio, Freud, Giacomo Leopardi, Esopo, Plutarco, Seneca, Charles Dickens…), ma anche fiabe sonore dedicate ai più piccoli, biografie, titoli dedicati al self-help e alla formazione, al business e al miglioramento personale.