Con tre serate evento, lunedì 12 ottobre al Teatro Verdi Padova (ore 19.00), martedì 13 al Goldoni di Venezia (ore 18.00) e giovedì 15 al Del Monaco di Treviso (ore 19.00), trasmesse in streaming sulla pagina Facebook dei teatri, lo Stabile del Veneto riprende, fra le mille difficoltà dovute al protrarsi della pandemia, l’attività. Sul palcoscenico del Verdi, nella veste di narratore, l’Assessore alla Cultura del Comune di Padova Andrea Colasio accompagnato dalle musiche dal vivo di Maurizio Camardi e del quartetto Zephyros, accoglierà il pubblico con “Racconti, musiche e immagini della Padova Urbs Picta”, mentre al Teatro Goldoni sono in programma “Letture dalle introduzioni” di Carlo Gozzi per le Stagioni Teatrali con incursioni musicali e d’opera tra ‘900 e ‘700; una serata di musica è, infine, prevista per l’incontro trevigiano. Nell’occasione saranno ovviamente presentati gli spettacoli in programma sino a dicembre 2020 e fornite le indicazioni in merito al solo acquisto dei biglietti: nei primi dieci giorni di vendita dei biglietti avranno la precedenza gli abbonati della stagione scorsa. <<Il teatro vive e quindi apre- dichiara il presidente dello Stabile Giampiero Beltotto. – Il teatro aperto è un segnale di speranza che si possa tornare al più presto a una situazione di normalità>>. Al centro del programma della breve stagione di prosa sono le produzioni del Teatro Stabile del Veneto: a inaugurare le stagioni del Teatro Goldoni (29 ottobre) e del Teatro Mario Del Monaco (20 novembre) è lo spettacolo “Romeo e Giulietta. Una canzone d’amore”, una co-produzione con lo Stabile di Bolzano che sarà in scena anche a Padova (11>15 novembre). In questa originale versione del classico shakespeariano la celeberrima storia d’amore è affidata alla coppia Ugo Pagliai e Paola Gassman. Musica e parole si intersecano, invece, nell’evento inaugurale della stagione del Teatro Verdi (4 novembre): a partire da quest’anno l’Orchestra di Padova e del Veneto proporrà i concerti della propria Stagione al Verdi in condizioni sonore ottimali. Ludwig Van è il titolo che, in occasione del 250° anniversario dalla nascita di Beethoven, porta in scena un ritratto di questo immenso compositore. Andrà in scena in tutti e tre i teatri (dal 3 al 6 dicembre al Teatro Goldoni in prima nazionale, dal 9 al 16 dicembre al Teatro Verdi e dal 17 al 20 dicembre al Teatro Del Monaco) lo spettacolo “I due gemelli veneziani” di Carlo Goldoni, commedia che oltre al debutto per la regia di Valter Malosti uscirà a dicembre nell’edizione nazionale delle opere di Goldoni edita da Marsilio. A Venezia, infine, (10>13 dicembre) Rocco Papaleo e Fausto Paravidino saranno ospiti con “Peachum”, uno spettacolo ispirato a personaggi e situazioni de “L’opera da tre soldi” di Bertolt Brecht.

Tutte le informazioni saranno pubblicate sul sito www.teatrostabileveneto.it.