“Calabria” di Pierre-François Sauter

Impossibile non pensare al recentissimo Easy – Un viaggio facile, facile di Andrea Magnani (2017) guardando Calabria, un road movie che vede come protagonisti due becchini con il compito di riportare a casa la salma di Francesco Spadea, un immigrato italiano in Svizzera per lavoro. Il regista Pierre-François Sauter ha sottolineato, però, che si tratta di un documentario, da cui emerge grazie all’uso di poche inquadrature ponderate il cuore del film: un percorso esistenziale rappresentato dal lungo viaggio da Losanna a Gasperina, dove l’alternanza tra l’assenza e presenza di musica è un omaggio alla cultura e riflessione sulla vita. L’impiegato delle pompe funebri Jovan, zigano ed ex cantante di Belgrado emigrato per amore, assieme al collega José, portoghese emigrato come Spadea per lavoro, fungono da ponte tra memorie e tradizioni, tra morte e vita, celebrando l’anima cosmopolita dell’Europa.

Recensione di Danae Bulfone

Un insolito viaggio attraverso l’Italia a bordo di un carro funebre. A compierlo è un immigrato calabrese in Svizzera, morto di cancro. A traghettarlo a casa nei 1494 chilometri che separano Losanna da Gasperina, suo paesino d’origine, sono Jovan e José, due impresari delle pompe funebri.

L’interrogativo che attanaglia lo scettico e riservato portoghese e il serbo romantico e canterino riguarda il loro cliente. Sente che sta arrivando a casa?

Anche loro immigrati, durante la tratta manifestano la nostalgia per i paesi d’origine con il confronto reciproco, nonostante l’apparente distanza tra le loro culture. Grazie alle discussioni dei due sui grandi temi dell’esistenza quali amore e (inevitabilmente) aldilà, il ritorno a casa del defunto di cui sono responsabili si trasforma in un viaggio attraverso le loro vite, così come traversata simbolica verso l’ignoto, le conseguenze della fine e la meraviglia dell’esistenza.

La struttura circolare arricchisce di riflessioni e significato questo documentario. La canzone sulla morte cantata in serbo da Jovan accompagna l’auto per le alpi innevate e fa da sottofondo alla cassetta di frutta che occupa lo spazio lasciato dalla bara a funerale compiuto, mentre il carro lascia un incantato paesaggio di mare.

Recensione di Mario Parolari