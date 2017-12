Venerdì 15 dicembre Miss Italia 2017 e le due Miss Venete, Miss Miluna e Miss Equilibra, hanno presentato a Cà Vedramin Calergi il Calendario di Miss Italia 2018.

I Calendari di Miss Italia sono nati da un’idea di Patrizia Mirigliani nel 2004, sono gratuiti e scaricabili dal sito di Miss Italia www.missitalia.it.

Il Calendario di quest’anno è speciale, racconta la bellezza in modo diverso, invitando al rispetto per le donne.

E’ un omaggio al rispetto della bellezza per le donne, l’architettura, l’ambiente e l’arte.

Miss Italia ha aderito inoltre con entusiasmo alla campagna per l’educazione e il rispetto di Venezia #EnjoyRespectVenezia.

Alice Rachele Arlanch nel suo discorso di presentazione ha detto “#EnjoyRespectVenezia è un messaggio molto importante per il mondo intero. Venezia è bella è un patrimonio culturale inestimabile ed è giusto rispettarla ed amarla come una donna”.

A firmare gli scatti non a caso un reporter di guerra, Gabriele Michalizzi, un fotografo distante dal glamour per raccontare una bellezza pura, senza nudi e doppi sensi.

Un Calendario diverso che induce lo spettatore a pensare in modo diverso.