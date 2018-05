L’edizione 2018 del Festival di Cannes si è conclusa il 19 maggio con la consueta cerimonia di chiusura al Grand Théâtre Lumière; nonostante alcuni problemi organizzativi e polemiche, la kermesse ha comunque potuto vantare la presenza di alcune proiezioni importanti, da Solo: A Star Wars Story di Ron Howard a Everybody Knows di Asghar Farhadi.

Il festival è stato anche caratterizzato dal movimento #MeToo e dalle richieste di uguaglianza di genere nell’industria cinematografica. Mentre un centinaio di star femminili hanno camminato lungo il tappeto rosso per sostenere le tematiche del #MeToo, il festival si è chiuso con un discorso potente e graffiante dalla star italiana Asia Argento, che ha accusato apertamente il produttore Harvey Weinstein di averla violentata.

La prestigiosa Palma d’Oro è stata conferita a Un affare di famiglia del giapponese Hirokazu Kore-Eda, che ha superato sul filo di lana Capernaum della regista libanese Nadine Labaki, sostenuta dalla Presidente di Giuria Cate Blanchett.

Il cinema italiano, dopo un paio di edizioni nel quale si era del tutto eclissato, torna protagonista aggiudicandosi due premi: Marcello Fonte ha vinto come miglior attore per Dogman di Matteo Garrone, mentre Alice Rohrwacher è stata premiata per la miglior sceneggiatura per Lazzaro felice, ad ex equo con Jafar Panahi per Three Faces.

Da segnalare anche il Grand Prix a Spike Lee per Blackkklansman, una delle pellicole che ha riscosso più applausi e consensi di pubblico e critica.

Qui l’elenco dei premiati della 71esima edizione: