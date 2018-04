Cannes Classics presenterà, in anteprima mondiale durante il 71esimo Festival di Cannes, la versione originale in 70mm di 2001: Odissea nello spazio, il film di Stanley Kubrick che ha rivoluzionato il mondo della fantascienza.

La proiezione, che si terrà sabato 12 maggio 2018, sarà introdotta da Christopher Nolan, alla sua prima partecipazione al Festival di Cannes. Anche i membri della famiglia di Stanley Kubrick parteciperanno alla proiezione; tra loro, sua figlia, Katharina Kubrick e il suo co-produttore e cognato di lunga data, Jan Harlan.

Christopher Nolan sarà inoltre presente anche ad un Masterclass, che si svolgerà domenica 13 maggio 2018, durante il quale il regista discuterà della sua filmografia e condividerà la sua passione per l’opera di Stanley Kubrick.

Per la prima volta dalla sua versione cinematografica, una nuova copia di 70mm è stata ricavata da un negativo originale. È stata creata una versione analogica assolutamente fedele, priva di ogni tipo di ritocchi digitali. La copia che verrà presentata ha l’ambizione di ricreare l’esperienza cinematografica vissuta dai primi spettatori del film 50 anni fa. Lo stesso Christopher Nolan ha lavorato a stretto contatto con il team della Warner Bros.

Il film, che uscì nel formato Cinerama 70mm il 3 aprile 1968, dopo l’anteprima a Cannes, sarà distribuito nelle sale cinematografiche negli Stati Uniti, in 70mm, dal 18 maggio 2018.

Christiane Kubrick ha dichiarato: “Sono molto felice che Cannes abbia scelto di celebrare 2001: Odissea nello spazio. Se Stanley fosse ancora qui oggi, è sicuro che apprezzerebbe molto i film di Christopher Nolan. Ecco perché, a nome dell’intera famiglia Stanley, vorrei ringraziare personalmente Christopher per aver accettato di presentare questa proiezione molto speciale.“

Non da meno entusiasta Christopher Nolan, che ha aggiunto: “Uno dei miei primi ricordi del cinema è quello di andare con mio padre a vedere 2001: Odissea nello spazio di Stanley Kubrick, in 70 mm, al cinema di Leicester Square a Londra. L’opportunità di partecipare alla ricreazione di questa esperienza per una nuova generazione di spettatori e di presentare al Festival di Cannes la nostra nuova copia incorniciata di 70 mm del capolavoro di Kubrick, in tutto il suo splendore analogico, è un onore e un privilegio.“

Per Thierry Frémaux si tratta di un importante traguardo: “Stanley Kubrick nella selezione ufficiale! È un grande orgoglio per il Festival di Cannes essere la sede per la celebrazione di 50 anni di uno dei film più straordinari nella storia del cinema. Come accogliere per la prima volta il Christopher Nolan Festival, la cui presenza crea un legame prezioso tra passato e presente senza il quale il cinema non avrebbe avuto storia. Non vediamo l’ora di questa proiezione unica in 70mm che dimostrerà, se fosse necessario, che il cinema è stato effettivamente inventato per il grande schermo.“