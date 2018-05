C’è ancora tempo per visitare la mostra Canova, Hayez, Cicognara. L’Ultima gloria di Venezia, allestita alle Gallerie dell’Accademia, curata da Fernando Mazzocca, Paola Marini e Roberto De Feo.

La grande esposizione è stata inaugurata il 29 settembre scorso, in occasione del Bicentenario delle Gallerie dell’Accademia (1817 – 2017) e prorogata fino a domenica 8 luglio 2018, in seguito ad un grande successo di pubblico e di critica.

Siamo andati a visitarla anche noi, e di certo non possiamo fare a meno di elogiare l’esposizione per il suo lodevole impegno nel ricordare e analizzare un momento importantissimo della storia artistica della Serenissima.

L’esposizione infatti ci riporta al momento della rinascita culturale di Venezia, che vide la sua conferma nel 1815, anno in cui fecero ritorno da Parigi i quattro cavalli di San Marco, opera simbolo della città.

Ed è proprio in questa congiuntura storica che emergono i nomi dei tre protagonisti indiscussi: Leopoldo Cicognara, Antonio Canova e Francesco Hayez.

Il primo, intellettuale e presidente dell’Accademia di Belle Arti, fu il regista dell’operazione che vide il rientro dei cavalli di San Marco. Egli lavorò insieme all’amico Antonio Canova e a Francesco Hayez – entrambi membri attivi nell’istituzione veneziana -, per dare vita ad un museo di respiro internazionale, che fosse capace di valorizzare lo straordinario patrimonio artistico della Serenissima, promuovendo al contempo l’arte contemporanea.

La Mostra, allestita negli spazi suggestivi delle Nuove Gallerie dell’Accademia, ospita 130 opere suddivise in 10 sezioni che vanno a ripercorrere le fasi più significative di questo importante quanto complesso momento storico; a partire dal ritorno a Venezia delle opere d’arte strappate dai francesi, all’acquisizione della collezione di disegni del segretario dell’Accademia di Belle Arti di Milano Giuseppe Bossi; dalla ricostruzione dell’Omaggio delle Provincie Venete all’Austria, alla produzione degli artisti contemporanei, agli anni veneziani di George Byron.

Insomma, si narra di un periodo e di un luogo ove si intrecciarono innumerevoli personaggi politici, intellettuali e artisti, ognuno con la propria storia.

Concludiamo con una breve nota sull’allestimento che è sicuramente ammirevole. Didascalie chiare e illuminazione ad hoc, permettono all’osservatore di fruire sala, dopo sala, in maniera semplice e suggestiva, delle opere, apprendendo al contempo i fatti che videro agire i tre protagonisti indiscussi della vicenda.

CANOVA, HAYEZ, CICOGNARA.

L’ULTIMA GLORIA DI VENEZIA

Gallerie dell’Accademia

29 settembre 2017 – 8 luglio 2018