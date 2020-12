Mentre sino alle 18 di mercoledì 6 gennaio il concerto di Natale della Big Vocal Orchestra “My favourite Christmas” continua ad essere disponibile sulla piattaforma Backstage e sui canali social della Big Vocal Orchestra (l’omonima pagina Facebook e il canale Youtube Voci Venezia) per l’ultimo dell’anno appuntamento con il duo comico veneziano Carlo&Giorgio. Alle 19 di giovedì 31 dicembre Carlo & Giorgiosalutano il 2020 a modo loro, sul palcoscenico virtuale del Teatro Stabile del Veneto con uno short show pensato per l’occasione. Il titolo è infatti CAD, ovvero Capodanno a Distanza: cronaca di un fine anno particolare dal palco del Teatro Goldoni senza pubblico in presenza. Doveva essere un anno di festeggiamenti per la coppia di comici:nel 2020 avrebbero voluto festeggiare in altro modo i 25 anni di attività .Per le nozze d’argento con il teatro Carlo&Giorgio hanno pensato a una formula che mette insieme la loro comicità più dirompente, quella dei personaggi tanto amati dal pubblico, ad un umorismo più sottile e riflessivo .Le due anime della coppia dialogano tra loro, dando vita a una rappresentazione originale, con tanto di brindisi finale, per lasciarsi alle spalle un anno difficile e augurare a tutti un meritatissimo buon 2021.

