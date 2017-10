A partire da questa sera il palcoscenico del Teatro La Fenice torna ad accogliere il Don Giovanni di Mozart per la regia di Damiano Michieletto. Tra i protagonisti in scena, il soprano Carmela Remigio vestirà i panni di Donna Elvira, dama vittima del corteggiamento di Don Giovanni che, dopo essere stata abbandonata insieme a molte altre, non si arrende affinché possa pentirsi delle sue malefatte. Abituata al palco del Teatro veneziano, sul quale ha preso parte a numerose produzioni quali L’inganno felice, Le nozze di Figaro, Otello, La clemenza di Tito, The Rake’s Progress, Alceste, Norma e L’amico Fritz, Carmela Remigio torna nell’opera di cui è considerata interprete di riferimento, e che ha cantato oltre quattrocento volte sul palco dei Teatri più prestigiosi al mondo, sia nei panni di Donna Elvira che in quelli di Donna Anna. Quale modo migliore, dunque, di interagire con il capolavoro mozartiano se non attraverso due facce della stessa medaglia, quella della passionale e forse più aggressiva Donna Elvira, che non trova pace nell’instancabile ricerca dell’uomo che l’ha tradita, e quella più sinuosa, forse più enigmatica, di Donna Anna.

La scena che più la caratterizza è indubbiamente legata all’aria Mi tradì quell’anima ingrata, nella quale il soprano attraversa furiosamente le stanze sul palcoscenico girevole, buttando per aria tutto ciò che le si oppone, come sfogo dello sconquassamento interiore che Don Giovanni ha provocato al suo personaggio, ripercuotendosi in un’ondata di speranze disattese, ricordi dolenti e sofferenze.

Le scene sono di Paolo Fantin mentre Stefano Montanari è a capo dell’Orchestra della Fenice.

Cast

Don Giovanni

Adrian Sampetrean (13, 15, 17, 19, 21)

Alessandro Luongo (14, 18, 20, 22, 24, 25, 26)

Leporello

Omar Montanari (13, 15, 18, 20, 22, 25)

Andrea Vincenzo Bonsignore (14, 17, 19, 21, 24, 26)

Donna Anna

Francesca Dotto (13, 15, 18, 20, 22, 25)

Valentina Mastrangelo (14, 17, 19, 21, 24, 26)

Donna Elvira

Carmela Remigio (13, 15, 18, 20, 22, 25)

Paola Gardina (14, 17, 19, 21, 24, 26)

Don Ottavio

Antonio Poli (13, 15, 18, 20, 22, 25)

Patrick Grahl (14, 17, 19, 21, 24, 26)

Masetto

William Corrò (13, 15, 18, 20, 22, 25)

Davide Giangregorio (14, 17, 19, 21, 24, 26)

Zerlina

Giulia Semenzato (13, 15, 18, 20, 22, 25)

Irene Celle (14, 17, 19, 21, 24, 26)

Il Commendatore ⎮ Attila Jun

Orchestra e Coro del Teatro La Fenice

maestro del Coro ⎮ Claudio Marino Moretti

allestimento Fondazione Teatro La Fenice