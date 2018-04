Ecco il cast del Concerto del Primo Maggio a Roma

Saranno Ambra Angiolini e Lodo Guenzi dello Stato Sociale a condurre quest’anno il Concerto del Primo Maggio, in Piazza San Giovanni a Roma. I due presentatori sono anche autori del programma.

Intanto, inizia ad assumere una conformazione definitiva anche il cast del Concertone, annunciato progressivamente.

Questi, i nomi degli artisti a oggi confermati per un’edizione che si preannuncia molto aderente alla contemporaneità musicale italiana: Fatboy Slim, Max Gazzè & Form, Carmen Consoli, Sfera Ebbasta, Lo Stato Sociale, Cosmo, Le Vibrazioni, Calibro 35, I Ministri, The Zen Circus, Canova, Gemitaiz, Ultimo, Nitro, Achille Lauro e Boss Doms, Gazzelle, Francesca Michielin, Frah Quintale, Maria Antonietta, Galeffi, Mirkoeilcane, John De Leo, Willie Peyote, Wrongonyou, Dardust ft. Jaon Thiele.

La serata sarà trasmesso in diretta tv da Rai3 dalle 15 e in diretta radio da Radio2, che quest’anno, per la prima volta, racconterà il backstage, in diretta sulla pagina Facebook di Radio2 e sul canale YouTube della Rai e sarà presente in piazza con Andrea Delogu, Ema Stokholma, Melissa Greta Marchetto e Carolina Di Domenico.