Dopo un esordio scoppiettante e un sequel simpatico, la banda di Gru, ex super cattivo arruolato tra i buoni, la lega anti criminalità, per sventare i suoi ex colleghi, torna con un’avventura esilarante.

Tutto merito di una scrittura efficace e di gag che aprono il cuore alle risate.

Dopo aver adottato tre bimbe, Margo, Edith e Agnes, e aver preso moglie, Lucy, in Cattivissimo Me 3 conosciamo Dru, il biondissimo, e cattivissimo gemello di Gru.

Dru è l’esatto opposto di Gru, anche come tenore di vita; il suo sogno è quello di riportare in auge la tradizione o dinastia di super villain di famiglia e, quindi, riportare il suo fratellino ritrovato sulla cattiva strada.



Il loro scopo è quello di impossessarsi della preziosissima refurtiva, un enorme rubino, rubata da Balthazar Bratt, ex bambino prodigio degli anni 80, che crede ancora di vivere in quel decennio. I piani di Dru, che asseconda il gemello, sono in realtà molto diversi. Ovviamente ad aiutare Gru, a modo loro, c’è tutto l’esercito degli ingegnosi, strampalati e adorabilmente cattivi Minion.

Il popolare franchise della Illumination Entertainment offre più approfondimenti caratteriali e tantissimi riferimenti alla cultura pop. Ci sono pathos famigliare, enfasi anni 80 e tantissime risate in questi veloci 96 minuti.