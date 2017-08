In omaggio a Jane Fonda e Robert Redford, Leoni d’oro alla carriera della Mostra di Venezia 2017, si è deciso di presentare uno dei quattro film interpretati dalla coppia di grandi attori. La scelta è caduta su Il cavaliere elettrico (1979), dove Robert Redford era stato il produttore, oltre che l’interprete, del film diretto da Sydney Pollack.

Il cavaliere elettrico (Usa, 120’), interpretato anche da Valerie Perrine, Willie Nelson e John Saxon, sarà proiettato in versione originale con sottotitoli italiani giovedì 31 agosto in Sala Volpi alle 17.30 (Proiezioni speciali).

La consegna dei Leoni d’oro alla carriera a Jane Fonda e Robert Redford avrà luogo venerdì 1 settembre nella Sala Grande del Palazzo del Cinema (Lido di Venezia), prima della proiezione Fuori Concorso del film di Netflix Our Souls at Night, diretto da Ritesh Batra e interpretato da Jane Fonda e Robert Redford, prodotto da Redford e dalla sua società Wildwood Enterprises, Inc.