Massimo Alberti (Edoardo Leo) insieme alla sorella Adriana (Margherita Buy) ha ricevuto in eredità dal padre un palazzotto nel centro di Roma, che diventa Miracolo Italiano, un B&B di lusso, pieno di comfort, piscina compresa. La crisi riempie ben presto i locali di Massimo, che si troverebbe in difficoltà economiche se non fosse per l’aiuto della sorella commercialista.

Quando di fronte al B&B un convento di suore inizia ad ospitare turisti e pellegrini, Massimo va in avanscoperta per capire come queste religiose riescano a far fronte a spese e tasse. Così scopre che come luogo di culto, non solo le suorine non pagano le tasse, ma accettando solo “offerte”, da quelli che sono ospiti e non clienti, schivano tutte le imposizioni statali. Massimo, uomo un po’ grezzo, ma sveglissimo, ha la soluzione: fondare una religione, far diventare il suo B&B un luogo di culto e vivere esentasse tutta la vita.

In questa bizzarra, ma poi non più dai tanto, impresa, lo seguono la sorella e un vecchio amico, Marco (Giuseppe Battiston), scrittore senza lettori e ideologo perfetto del nuovo credo. I tre iniziano a gettare le basi e i suggerimenti che la loro religione propone. Oggetto di culto: lo specchio. Sì, perché Dio è in ognuno di noi e lo specchio serve quindi a vedere il riflesso di Dio. Nasce così lo Ionismo che proclama: al centro dell’uomo deve esserci l’Io, e non Dio.

Tutto sta nell’affrontare la burocrazia. Un culto deve avere dei fedeli. Nessuno problema per il trio che raccatta per strada dei miserabili, offrendo loro cibo e alcolici. Quella che sembra una situazione disperata diventa un qualcosa di imprevedibile. Perché alla fine, quello che Massimo, Adriana e Marco hanno messo in piedi è un potpourri di varie credenze, religioni e filosofie. Lo Ionismo dice ai suoi neofiti quello che vogliono sentirsi dire, ci sono precetti intesi come suggerimenti, non ci sono peccati; i fedeli devono solo credere in sé stessi perché «non avrai altro dio all’infuori di te».



Cosa può succedere quando si fonda una religione? Può succedere che la gente, bisognosa di credere in qualunque cosa, accetti a braccia aperte idee che la facciano stare bene, senza ansie e sensi di colpa. Può succedere che si creino fanatici e santoni. Può succedere che la situazione ti sfugga di mano.

Ma può anche succedere che filosofie che conducono a un pragmatismo facciano riflettere chi le ha fondate, innescando quindi un qualcosa di buono in chi le ha generate.

Io C’E’ è una commedia molto divertente, piena di dialoghi pungenti, interpretata da attori straordinari che catturano immediatamente il pubblico. Il regista si conferma un autore coraggioso, con idee originali e un ottimo intuito sul come metterle in scena.