“Ciao Alberto” il corto Pixar Animation Studios

debutterà su Disney+

venerdì 12 novembre

Luca ,uno dei film Pixar più belli, significativi e commoventi degli ultimi anni è un valido motivo per abbonarsi a Disney+, anche perché ricordiamo che mentre nel mondo usciva nei Cinema, qui in Italia è ingiustamente uscito solo sulla piattaforma Disney inceve che regalare emozioni sulla magia unica che solo in grande schermo sa infondere. Pazienza. È andata così. Abbonatevi a Disney+ per vedere Luca di Enrico Casarona e dal 12 novembre il delizioso corto Ciao Alberto, con protagonsita il papà di Giulia, Massimo e, ovviamente, Alberto, il migliore amico di Luca.

Con il suo migliore amico Luca via per la scuola, Alberto si sta godendo la sua nuova vita a Portorosso lavorando accanto a Massimo – l’imponente pescatore di poche parole. Per Alberto, abbandonato dal padre, è un punto di riferimento e probabilmente l’uomo più in gamba del mondo. Vuole più di ogni altra cosa impressionare il suo mentore, ma è più facile a dirsi che a farsi.

Diretto da McKenna Harris, scritto da Jesse Andrews and Mike Jones (già sceneggiatori di Luca) Ciao Alberto si concetra sulla nuova vita di Alberto come “braccio destro” del pescatore Massimo a Portorosso in Liguria.

Con ironia e gentilezza, Ciao Alberto affonda l’emotivà in un legame profondo quello tra un padre e un figlio, che si sono scelti dopo essersi trovati oltre i legami delle catene del DNA.