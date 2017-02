In seguito agli eventi del primo capitolo della saga, la nascente sottomessa Anastasia Steele (Dakota Johnson) cerca di andare avanti con la propria vita, ma non passa molto tempo prima che cada di nuovo tra le braccia del miliardario appassionato di BDSM, Christian Grey (Jamie Dornan).

La storia si svolge in modo da creare l’illusione di un crescendo di momenti di tensione dove la posta in gioco è sempre più alta, ma il tutto è senza capo né coda: una delle ex “fidanzate” di Grey interpretata da Bella Heathcote, si trasforma in una improbabile stalker fino a minacciare i protagonisti con un’arma; il nuovo capo di Ana (Eric Johnson) è un antieroe che cerca di fare il verso al protagonista; una vecchia fiamma (Kim Basinger) si lascia andare in commenti criptici e, come non bastasse, c’è anche un incidente di elicottero. Nessuno di questi avvenimenti sono in alcun modo organicamente collegati alla narrazione; sono solo episodi disseminati in modo casuale per riempire la trama del film.

Forse tutto questo stile narrativo un po’ elementare sarebbe stato perdonabile se l’obiettivo fosse stato quello di una pellicola ad alto contenuto erotico ma, purtroppo, Cinquanta sfumature di nero, non riesce neppure in questo caso a soddisfare appieno. Non è trasgressivo, provocatorio, od impegnativo, ma piuttosto si tratta di un’esibizione patinata di corpi palestrati che alla lunga risulta ripetitiva.

Cinquanta sfumature di nero non è criticabile perché è un film erotico; lo è perché porta sul grande schermo un cattivo erotismo mainstream. Al di là di tutto il successo della pellicola, favorito da una splendida fotografia, è da ricercare nel fatto che gli autori vogliono solleticare le fantasie intrisecamente malsane degli spettatori, e che forse il modo migliore per esercitare tali desideri è proprio nel regno della finzione cinematografica. Da qui la corsa nei cinema che ne deriva.