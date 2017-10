Esce il 6 ottobre in Libreria

#CIOLLANSIA – Il libro nero del disagio di ANDREA CERRONE

Andrea Cerrone ha 27 anni e una laurea in archeologia. Ha aperto Insanity Page circa 5 anni fa, e in breve tempo la pagina è diventata uno dei punti di riferimento del web. Quando non sta attaccato allo schermo di uno smartphone o di un computer, Andrea va in giro per il mondo in cerca di reperti antichi e intanto si specializza presso la scuola di Beni Archeologici di Matera.

Con quasi 4 milioni di follower tra Facebook e Instagram, Insanity Page è uno dei più grandi e divertenti fenomeni social di sempre. E da sempre l’ansia è uno dei cavalli di battaglia della pagina che oggi diventa un libro (in uscita il 6 ottobre) firmato dal fondatore stesso di Insanity Page, Andrea Cerrone.

#Ciollansia da un lato racchiude una summa delle più ciniche, caustiche ed esilaranti battute delle pagine Facebook e Instagram diInsanity, dall’altro contiene una serie di materiali inediti e introvabili online, a partire dal test ansiogeno in apertura per capire che tipo di ansioso sei, fino all’oroscopo dell’ansia, vero e proprio (de)motivatore personale perché tanto – diciamoci la verità – non c’è niente da fare. Moltissime e altrettanto inedite anche le vignette di due delle illustratrici più amate sul web, Elena Triolo di Carote e Cannella e la messicana Mayuli di Dibujando los dìas.

La tua vita è un campo minato di ansie a orologeria, una battaglia navale di sfighe col botto, un clamoroso collage di imprese all’apparenza disperate? Bene, sappi che non sei solo. Vero e proprio rito vodoo di carta e inchiostro, libro guida tra una crisi di nervi e una jella, #Ciollansia ti aiuterà ad affrontare con leggerezza gli imprevisti di ogni giorno e a imparare a guardare i problemi da un’altra prospettiva: se non possiamo farci niente, almeno ridiamoci su.