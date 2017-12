Claudia Cardinale e il cast de La stana coppia hanno incontrato il pubblico all’Event Pavillon al T Fondaco a Venezia per l’Aperitivo con gli interpreti, venerdì 8 dicembre.

Un modo originale per parlare con il pubblico del loro spettacolo scritto da Neil Simon e adattato da Pasquale Squitieri, recentemente scomparso, che da tempo aveva espresso la volontà di portare in scena questo spettacolo con i due grandi amori della sua vita, Claudia Cardinale e Ottavia Fusco.

Pasquale Squitieri ha rivisitato il testo di Neil Simon degli anni Sessanta in cui era già prevista una versione femminile della commedia.

“È un modo per ricordare il mio unico grande amore della mia vita” ha detto la Cardinale, “portando in scena davvero una strana coppia, io e Ottavia, siamo diverse in tutto anche nella vita, ma l’amore per Pasquale ci unisce”.

Una commedia divertente, dove due donne separate incrociano due fratelli atipici che diventeranno bersaglio di divertenti equivoci.

Claudia Cardinale e gli altri interpreti hanno presentato lo spettacolo il 7-8-9-10 dicembre al Teatro Goldoni di Venezia con grande successo.