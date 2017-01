Complesso, perfetto, spiazzante.

Il regista Asghar Farhadi compone un film, estremamente, e di nuovo, cerebrale, che si va a iscrivere in quello che è l’applaudissimo neorealismo iraniano, una corrente struggente, amara, potente e anche rivoluzionaria.

Girato in Iran, Il Cliente racconta la storia di di una giovane coppia, Emad (Shahab Hosseini) e Rana (Taraneh Alidoosti); appartenenti alla classe borghese, i due hanno in programma anche un bambino, un giorno, prima o poi. Emad insegna in un liceo, ha la passione del cinema e del teatro; insieme alla moglie, infatti, fa parte di una compagnia teatrale che sta per mettere in scena Morte di un commesso viaggiatore di Arthur Miller. Emad e Rana, dopo un cedimento strutturale del palazzo, cambiano appartamento in attesa che la loro casa venga messa in sicurezza. Un membro della compagnia teatrale trova loro una sistemazione apparentemente accogliente; nell’appartamento ci sono ancora oggetti appartenenti all’ex inquilina, che si scoprirà poi essere una prostituta. Ed è proprio la professione svolta da quest’ultima a creare un incidente, una crepa profonda negli animi di Emad e Rana. La narrazione di Farhadi ha fascino e sentimento; riesce a trattare questioni profondamente umane con una sobrietà formale e con un’intelligenza lucidissima che lascia senza fiato.

Interpretato con un senso di straziante autenticità, questo gioiello di Farhadi è un congegno impeccabile, che mantiene lo spettatore sul filo tagliente della suspense, dove in gioco ci sono la vendetta contro la morale e l’orgoglio contro l’amore.

Come nei film precedenti di Farhadi, la casa e la città occupano un posto fondamentale all’interno delle storie che racconta.

Il Cliente è una tragedia dentro la tragedia.

Willy Loman, protagonista dell’opera di Miller, si angosciava domandandosi quale razza di uomo non può più dare alla moglie e alla famiglia le cose belle della vita. Emad si chiede che tipo di uomo non è in grado di proteggere la sua sposa. La complessità emotiva dei due protagonisti – Lomand ed Emad – coincide nella forte intensità affettiva.