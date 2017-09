Quando arriva Cloney a Venezia, non c’è niente da fare, gli occhi sono tutti per lui. Così il campionario di pose, scherzi e gigionerie del divo – che da queste parti si è pure sposato – riempiono le cronache della Mostra del Cinema prima ancora che si inizi a parlare del suo nuovo film, in concorso a Venezia 74., Suburbicon.

Ad accompagnare George Clooney anche i protagonisti di Suburbicon Matt Damon (che in realtà è al Lido fin dall’Apertura della Mostra 2017 grazie al suo ruolo di protagonista in Downsizing) e la sempre meravigliosa – e brava – Julianne Moore.

Sul Red Carpet grande spazio per mogli e mariti, soprattutto – ovviamente – per la neomamma Amal Alamuddin, moglie di George Clooney, e per molti attori e personaggi dello spettacolo italiani, su tutti l’influencer Chiara Ferragni.