A seguito della conclusione della “Trilogia sul Corpo” (2012-2014-2016), la VENICE INTERNATIONAL PERFORMANCE ART WEEK si modifica nel format e intraprende una nuova direzione di ricerca con il progetto “CO-CREATION LIVE FACTORY—Prologue 1”. Sviluppatosi dalla missione della VENICE INTERNATIONAL PERFORMANCE ART WEEK e dal relativo Educational Learning Program, “CO-CREATION LIVE FACTORY—Prologue 1” fonda sui principi di collaborazione creativa, cooperazione e comunità artistica temporanea, proponendosi come un’esperienza differente nel campo della performance art.

72 artisti selezionati via open call e provenienti da 27 paesi, saranno monitorati da un team di performer riconosciuti in ambito internazionale e con consolidata esperienza pedagogica – Marilyn Arsem, VestAndPage e Andrigo & Aliprandi – al fine di realizzare uno spazio temporaneo autonomo di co-creazione e confronto su specifiche tematiche socio-culturali e urgenze esistenziali appartenenti alla contemporaneità.

L’esito del processo di co-creazione aprirà al pubblico nei giorni 14, 15 e 16 dicembre 2017 a Palazzo Mora | European Cultural Centre sede del progetto, con un programma di performance opera collettive, performance collaborative e individuali. Una sezione espositiva sarà dedicata ad esperienze pedagogiche e performative degli artisti che hanno contribuito alla nascita del progetto e ad una documentazione relativa alle tre precedenti edizioni della VENICE INTERNATIONAL PERFORMANCE ART WEEK: “Corpo Ibrido – Corpo Poetico” (2012); “Corpo Rituale – Corpo Politico” (2014); “Corpo Fragile – Corpo Materiale” (2016).

“CO-CREATION LIVE FACTORY—Prologue 1” vuole offrire l’opportunità al pubblico di esplorare nuovi territori dell’arte performativa, evidenziandosi altresì come percorso educativo e formativo volto a potenziare il talento creativo e la libertà intellettuale di ciascun artista partecipante.

Sin dalla sua fondazione nel 2012, la VENICE INTERNATIONAL PERFORMANCE ART WEEK ha desiderato arricchire la rinomata scena artistica di Venezia con eventi esclusivamente dedicati alla performance art, presentando opere di maestri e pionieri che hanno contribuito alla storia di questa audace forma d’arte. Aderendo alla sua missione principale, con il nuovo progetto “CO-CREATION LIVE FACTORY—Prologue 1”, la VENICE INTERNATIONAL PERFORMANCE ART WEEK si concentra ora su quelle generazioni di artisti e performer emergenti che stanno entrando a far parte della scena artistica contemporanea internazionale.

Patrocinato della Regione di Veneto, “CO-CREATION LIVE FACTORY—Prologue 1” è un progetto ideato dal duo artistico VestAndPage, dalla curatrice Francesca Carol Rolla e realizzato dall’Associazione Culturale no profit Studio Contemporaneo di Venezia in collaborazione con Live Arts Cultures, We Exhibit, Venice Open Gates. Reso possibile in virtù del prezioso supporto di ConCAVe Venice e dell’European Cultural Centre | GAA Foundation, “CO-CREATION LIVE FACTORY—Prologue 1” è un progetto esclusivamente culturale, non commerciale, senza fine di lucro, indipendente e ad ingresso libero.

CO-CREATION LIVE FACTORY—Prologue 1

European Cultural Centre | Palazzo Mora

Strada Nova, 3659, Venezia, Italia

14 – 16 dicembre 2017 – a partire dalle ore 17:00

Ingresso libero

Il programma dettagliato verrà pubblicato sul sito internet: www.veniceperformanceart.org.