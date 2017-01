La morte della figlia di sei anni annienta Howard, manager di successo e fondatore di un’importante agenzia pubblicitaria; lascia il lavoro diventa un eremita semifolle che scrive lettere a entità astratte, al Tempo, all’Amore e alla Morte. Whit, Claire e Simon, amici di sempre e soci, sono preoccupati per lui e anche un po’ per loro stessi perché senza Howard rischia di crollare tutto, come quando si toglie una tessera a complesse e collegate architetture costruite col Domino; ed è proprio quest’immagine a essere reiterata, in un magnifico susseguirsi di crolli a rallenty, il solo magnifico di tutto il film.

Tutto è collegato, ognuno ha la sua storia che si intreccia in una mappa comune. Un po’ di leggerezza che pausa una stereotipata tessitura drammatica e al posto dell’angelo che ti fa vedere come sarebbe brutto il mondo senza di te una più laica personificazione di Tempo, Amore e Morte; ma non c’è nulla di magico, sono solo tre attori di teatro off ingaggiati dai soci-amici per ricondurre Howard a riconsiderare la vita, i rapporti, gli impegni.

Un soggetto indubbiamente pieno di insidie, anche se forse in mano a Frank Capra ci sarebbe potuto stare. David Frankel (Il diavolo veste Prada) chiama a sé un buon e attrattivo cast: Norton, Winslet, Knightley, Smith e Mirren; e a quest’ultima, la più convincente, va il compito di reggere le sorti del film. Con immutate speranze e correzioni siamo alla trasposizione contemporanea di una storia già conosciuta di dolore e “miracoli”.

Buoni sentimenti colano melassa sulla truffaldina messa in scena degli amici del cuore, mossi dall’ambivalenza del salvataggio e tormentati dal senso di colpa per il secondo fine di assicurare salute ai propri interessi. Miserie e messe in scena appartengono a tutti, anche allo stesso Howard, ma questo non va anticipato perché sarebbe dare il colpo di grazia a un colpo di sce na già immaginato. Dura solo 96 minuti, ma in sala paiono almeno il doppio;

e se gli addobbi natalizi suggerirebbero di collocarlo in un momento in cui si consuma tutto, con la clemenza che accompagna i riti, certo l’uscita a presepi e alberi smontati lo pone un po’ fuori tempo e fuori tema.